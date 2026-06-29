Польща заробила понад 600 млрд грн на експорті в Україну

Україна посіла сьоме місце серед найбільших торговельних партнерів Польщі, ставши одним із ключових ринків збуту польської продукції. У 2025 році польський експорт до України перевищив 56,9 млрд злотих (понад 600 млрд грн), тоді як обсяги українського експорту до Польщі дещо скоротилися.

Як пише Delo.ua, про це інформує інформує агенція PAP.

Польські товари заполонили український ринок

Найбільшу частку польського експорту до України становили мінеральні продукти, насамперед паливо - на 9,8 млрд злотих (приблизно 103 млрд грн). Також значні обсяги припали на постачання транспортних засобів, повітряних і водних суден (8,8 млрд злотих або близько 92 млрд грн), машин, механічного обладнання та електроніки (8,6 млрд злотих або близько 90 млрд грн). Окрему частку склали постачання зброї та боєприпасів - майже 5,3 млрд злотих (56 млрд грн).

Водночас імпорт українських товарів до Польщі продемонстрував спад. У 2025 році його обсяг знизився до 19,7 млрд злотих (207 млрд грн) проти понад 20,5 млрд злотих роком раніше. Через це Україна вибула з десятки найбільших постачальників товарів на польський ринок. Серед основних категорій імпорту з України - метали та металеві вироби, рослинні олії та жири, а також харчова продукція.

На тлі зростання товарообігу посилюється і присутність польського бізнесу в Україні. Одним із найбільших інвесторів залишається PKO Bank Polski, який працює в Україні через банк KredoBank і обслуговує сотні тисяч приватних клієнтів та десятки тисяч компаній. Також польська страхова група PZU заявила про намір придбати MetLife Ukraine - одного з провідних гравців українського ринку страхування життя.

Крім того, польські компанії, зацікавлені в участі у відбудові України, можуть розраховувати на підтримку Банку господарства крайового (BGK). Після ратифікації відповідної угоди він розпочав роботу в Україні та пропонує бізнесу пільгове кредитування для реалізації проєктів із відновлення та модернізації економіки.

Нагадаємо, українські виробники сиру розпочали літній сезон в умовах зниження внутрішнього споживання та одночасного збільшення обсягів імпорту з країн ЄС. Через посилення конкуренції частина підприємств змушена боротися за збереження своєї частки ринку, а деякі заводи готуються до скорочення виробництва.