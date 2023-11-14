17 листопада в Україні відбудеться благодійний День піжам: як долучитись

17 листопада Фундація Дім Рональда МакДональда запрошує українців взяти участь у благодійній акції День Піжам . Аби долучитись, потрібно у цей день одягнути піжаму — на роботі, навчанні чи просто вдома, а також зробити благодійний внесок на підтримку сімей важкохворих дітей.

Цьогоріч кошти, зібрані в День піжам, підуть на створення першого в Україні Дому Рональда МакДональда на території найбільшої національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". У будівлі буде до 50 спальних кімнат, що дасть можливість родинам, діти яких проходять тривале лікування, разом жити на території лікарні в затишку та домашній атмосфері.

Як доєднатись до акції День Піжам, виконавши 3 простих кроки:

17 листопада провести день в піжамі;

Поділитися фото в піжамі з хештегом #Деньпіжам;

Зробити благодійний внесок на сайті фундації на будівництво Дому Рональда МакДональда.

"Для більшості з нас піжама — те в чому ми спимо, але для хворих дітей це вбрання в якому вони змушені перебувати цілодобово, і при цьому атрибут, що нагадує рідну домівку. Цьогоріч ми наважились повторити акцію День піжам, яку у попередні роки вже полюбили тисячі українців. З допомогою партнерів і благодійників ми побудуємо "Дім Рональда МакДональда", що дозволить родинам бути поруч у лікарні і економити їм кошти на проживанні й харчуванні", — поділились Галина Соловей, директорка БО "Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні".

Зведення Дому Рональда МакДональда дасть можливість тисячі дітей і їхніх рідних щороку бути разом під час лікування. Фундація називає цю програму "дім поза домом", адже він забезпечує сім’ї теплом і зручностями, які дарує домівка, а також підтримкою команди Фундації, волонтерів та інших сімей. Крім комфортабельних спалень сім’ям доступні до користування спільні простори, як-от сучасна кухня, ігрові кімнати, бібліотека. Перебуваючи там, в оточенні інших дітей та батьків, сім’я зможе відволіктися від складного процесу лікування. У підвальному приміщенні буде облаштовано укриття.

Всеукраїнський День піжам проводиться в Україні вчетверте, цього року за підтримки Zagoriy Foundation. В минулі роки залучені від акції кошти йшли на фінансування Сімейних кімнат Рональда МакДональда, що діють в дитячих лікарнях Києва, Вінниці, Сум, Львова, Рівне і Харкова.

Довідка: "Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні" — благодійна неприбуткова організація, що створює та підтримує програми, які поліпшують здоров'я та добробут дітей і їхніх родин. Також організація розвиває сімейно орієнтований підхід в медичному догляді. З 2017 року Фундація відкрила й утримує шість Сімейних кімнат Рональда МакДональда в державних лікарнях Києва, Львова, Вінниці, Сум, Рівного і Харкова (наразі зачинена). З початку повномасштабної війни організація запустила гуманітарні програми підтримки сімей – "Продуктовий набір" та "Медичне обладнання", реалізувала понад 100 гуманітарних проєктів. Більше про діяльність Фундації: на сайті та в соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм.