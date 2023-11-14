17 ноября в Украине состоится благотворительный День пижам: как принять участие

17 ноября Фонд Дом Рональда МакДональда приглашает украинцев принять участие в благотворительной акции День Пижам . Чтобы приобщиться, нужно в этот день одеть пижаму — на работе, учебе или просто дома, а также внести благотворительный вклад для поддержки семей тяжелобольных детей.

В этом году средства, собранные в День пижам, пойдут на создание первого в Украине Дома Рональда МакДональда на территории крупнейшей национальной детской специализированной больницы "Охматдет". В здании будет до 50 спальных комнат, что позволит семьям, дети которых проходят длительное лечение, вместе жить на территории больницы в уюте и домашней атмосфере.

Как присоединиться к акции День Пижам, выполнив 3 простых шага:

17 ноября провести день в пижаме;

Поделиться фото в пижаме с хештегом #Деньпижам;

Внести благотворительный вклад на сайте фонда на строительство Дома Рональда МакДональда.

"Для большинства из нас пижама — то в чем мы спим, но для больных детей этот наряд, в котором они вынуждены находиться круглосуточно, и при этом атрибут, напоминающий родительский дом. В этом году мы решились повторить акцию День пижам, которую в предыдущие годы уже полюбили тысячи украинцев. С помощью партнеров и волонтеров мы построим "Дом Рональда МакДональда", что позволит семьям быть рядом в больнице и экономить им средства на проживании и питании", - поделились Галина Соловей, директор БО "Фонд Дом Рональда МакДональда в Украине".

Возведение Дома Рональда МакДональда позволит тысячам детей и их родных каждый год быть вместе во время лечения. Фонд называет эту программу "дом вне дома", ведь он обеспечивает семьи теплом и удобствами, которые дарит дом, а также поддержкой команды Фонда, волонтеров и других семей. Кроме комфортабельных спален семьям доступны к пользованию общие пространства, такие как современная кухня, игровые комнаты, библиотека. Находясь там, в окружении других детей и родителей, семья сможет отвлечься от сложного процесса лечения. В подвальном помещении будет оборудовано укрытие.

Всеукраинский День пижам проводится в Украине в четвертый раз, в этом году при поддержке Zagoriy Foundation. В прошлые годы привлеченные от акции средства уходили на финансирование Семейных комнат Рональда МакДональда, действующих в детских больницах Киева, Винницы, Сум, Львова, Ровно и Харькова.

Справка: "Фонд Дом Рональда МакДональда в Украине" — благотворительная неприбыльная организация, которая создает и поддерживает программы, улучшающие здоровье и благосостояние детей и их семей. Также организация развивает семейно-ориентированный подход в медицинском уходе. С 2017 года Фонд открыл и содержит шесть Семейных комнат Рональда МакДональда в государственных больницах Киева, Львова, Винницы, Сум, Ровно и Харькова (сейчас закрыт). С начала полномасштабной войны организация запустила гуманитарные программы поддержки семей – "Продуктовый набор" и "Медицинское оборудование", реализовала более 100 гуманитарных проектов. Больше о деятельности Фонда: на сайте и в социальных сетях Фейсбук и Инстаграм.