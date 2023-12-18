‘’Благодійний мерч "Ми однієї крові" від ПУМБ відтепер у ЦУМі

На днях київський ЦУМ презентував корнер із благодійним мерчем соціального проєкту "Ми однієї крові" . Товари колекції одягу та аксесуарів можна знайти на 4-му поверсі універмагу. Кошти від замовлень будуть спрямовані на доставку крові, такмед і обладнання для швидких парамедиків.

Соціальний проєкт "Ми однієї крові " від ПУМБ уже понад 17 місяців продовжує свою місію з порятунку життів, підтримки бізнесу, просування донорства та допомоги пораненим військовим і цивільним у прифронтових містах.

Саме на підтримку останньої колекції в день запуску корнера в ЦУМі організовано благодійний захід та зустріч із письменником-волонтером Сергієм Жаданом.

Це вечір віршів та щирого спілкування, гостями якого стали постійні партнери і друзі проєкту, митці, журналісти та інфлюенсери. Під час читань Жадана мисткиня Марія Федорівна створила живописне полотно "Сотворення двох", кошти від продажу якого спрямовано на підтримку соціального проєкту "Ми однієї крові " . Загалом на події вдалося зібрати майже 400 тисячі гривень.

"Ми пишаємося тим, що соціальна ініціатива ПУМБ ʺМи однієї кровіʺ набуває популярності, й окрім сайту та соціальних мереж відтепер представлена в ЦУМі. З перших днів повномасштабного вторгнення ПУМБ робить усе можливе, щоб допомагати українській економіці. Але ми прагнемо робити більше, тому ініціювали проєкт, що допомагає рятувати поранених захисників і цивільних в найгарячіших точках. Ми вдячні Сергію Жадану, нашим фондам-партнерам та всім гостям. Сьогодні ми разом допомогли великій кількості українців, адже життя кожної людини – безцінне", – коментує подію маркетинг-директорка ПУМБ Ксенія Сікорська.

До проєкту, кошти від якого спрямовуються на благодійні ініціативи, вже долучилися понад 30 партнерів: фонди, виробники, художники, ілюстратори та дизайнери. Нещодавно його поповнила колекція футболок, шоперів та худі з фразами віршів Сергія Жадана, дизайн яких створила тату-майстриня Марія Федорівна. До колекції увійшли одяг та аксесуари з цитатами "Любов варта всього", "Кохай, рибо, кохай", "Бути соняшником у полях Донбасу – це знати, як жити й за що помирати", "Щастя не оминеш". Перший тираж колекції розкупили за 2,5 години.

"Тішусь, що вірші можуть не тільки надихати українців на боротьбу із ворогом, а й, у якомусь сенсі, рятувати реальні життя. Дуже вдячний банку ПУМБ за такий чудовий проєкт та підтримку вітчизняних митців і дизайнерів, особливо – за допомогу пораненим на цій війні. Звертаюсь до всіх українців: де б ви не народились, на Заході чи Сході, пам'ятайте, всі ми однієї крові!", – коментує Сергій Жадан.

У ЦУМі колекцію представили у розширеному форматі: тут додані футболки з новими цитатами творів Жадана. Якими саме – можна побачити на корнері.

Про проєкт "Ми однієї крові"

Добровільне донорство та здача крові – надважливе питання під час війни.

За статистикою проєкту "Ми однієї крові" 11,5 тис. українців замовили благодійний мерч, а ще 1649 долучилися як донори, надавши шанс на життя тисячам співвітчизників.

За весь період існування проєкту вдалося зібрати 6 мільйонів гривень – це допомогло врятувати понад 90 тисяч життів.

Акумульовані кошти перераховано громадським організаціям "ДонорUA", "Госпітальєри" та "Агенти крові". Зокрема, їх спрямували на:

● 62 доставки компонентів крові в гарячі точки;

● 2 низькотемпературних холодильники для зберігання плазми крові;

● 4 монітори пацієнта для швидких парамедиків;

● понад 3500 засобів тактичної медицини (кровоспинні бинти, тактичні ножиці, турнікети, оклюзійні наліпки, гемостатичні бинти тощо).

Більше деталей про благодійний проєкт можна знайти на офіційному сайті "Ми однієї крові" та в його Інстаграм-акаунті.

Подію організовано агенцією Adsapience.