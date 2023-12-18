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‘’Благодійний мерч "Ми однієї крові" від ПУМБ відтепер у ЦУМі
На днях київський ЦУМ презентував корнер із благодійним мерчем соціального проєкту "Ми однієї крові". Товари колекції одягу та аксесуарів можна знайти на 4-му поверсі універмагу. Кошти від замовлень будуть спрямовані на доставку крові, такмед і обладнання для швидких парамедиків.
Соціальний проєкт "Ми однієї крові" від ПУМБ уже понад 17 місяців продовжує свою місію з порятунку життів, підтримки бізнесу, просування донорства та допомоги пораненим військовим і цивільним у прифронтових містах.
Саме на підтримку останньої колекції в день запуску корнера в ЦУМі організовано благодійний захід та зустріч із письменником-волонтером Сергієм Жаданом.
Це вечір віршів та щирого спілкування, гостями якого стали постійні партнери і друзі проєкту, митці, журналісти та інфлюенсери. Під час читань Жадана мисткиня Марія Федорівна створила живописне полотно "Сотворення двох", кошти від продажу якого спрямовано на підтримку соціального проєкту "Ми однієї крові". Загалом на події вдалося зібрати майже 400 тисячі гривень.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"Ми пишаємося тим, що соціальна ініціатива ПУМБ ʺМи однієї кровіʺ набуває популярності, й окрім сайту та соціальних мереж відтепер представлена в ЦУМі. З перших днів повномасштабного вторгнення ПУМБ робить усе можливе, щоб допомагати українській економіці. Але ми прагнемо робити більше, тому ініціювали проєкт, що допомагає рятувати поранених захисників і цивільних в найгарячіших точках. Ми вдячні Сергію Жадану, нашим фондам-партнерам та всім гостям. Сьогодні ми разом допомогли великій кількості українців, адже життя кожної людини – безцінне", – коментує подію маркетинг-директорка ПУМБ Ксенія Сікорська.
До проєкту, кошти від якого спрямовуються на благодійні ініціативи, вже долучилися понад 30 партнерів: фонди, виробники, художники, ілюстратори та дизайнери. Нещодавно його поповнила колекція футболок, шоперів та худі з фразами віршів Сергія Жадана, дизайн яких створила тату-майстриня Марія Федорівна. До колекції увійшли одяг та аксесуари з цитатами "Любов варта всього", "Кохай, рибо, кохай", "Бути соняшником у полях Донбасу – це знати, як жити й за що помирати", "Щастя не оминеш". Перший тираж колекції розкупили за 2,5 години.
"Тішусь, що вірші можуть не тільки надихати українців на боротьбу із ворогом, а й, у якомусь сенсі, рятувати реальні життя. Дуже вдячний банку ПУМБ за такий чудовий проєкт та підтримку вітчизняних митців і дизайнерів, особливо – за допомогу пораненим на цій війні. Звертаюсь до всіх українців: де б ви не народились, на Заході чи Сході, пам'ятайте, всі ми однієї крові!", – коментує Сергій Жадан.
У ЦУМі колекцію представили у розширеному форматі: тут додані футболки з новими цитатами творів Жадана. Якими саме – можна побачити на корнері.
Про проєкт "Ми однієї крові"
Добровільне донорство та здача крові – надважливе питання під час війни.
За статистикою проєкту "Ми однієї крові" 11,5 тис. українців замовили благодійний мерч, а ще 1649 долучилися як донори, надавши шанс на життя тисячам співвітчизників.
За весь період існування проєкту вдалося зібрати 6 мільйонів гривень – це допомогло врятувати понад 90 тисяч життів.
Акумульовані кошти перераховано громадським організаціям "ДонорUA", "Госпітальєри" та "Агенти крові". Зокрема, їх спрямували на:
● 62 доставки компонентів крові в гарячі точки;
● 2 низькотемпературних холодильники для зберігання плазми крові;
● 4 монітори пацієнта для швидких парамедиків;
● понад 3500 засобів тактичної медицини (кровоспинні бинти, тактичні ножиці, турнікети, оклюзійні наліпки, гемостатичні бинти тощо).
Більше деталей про благодійний проєкт можна знайти на офіційному сайті "Ми однієї крові" та в його Інстаграм-акаунті.
Подію організовано агенцією Adsapience.