"Благотворительный мерч "Мы одной крови" от ПУМБ отныне в ЦУМе

На днях киевский ЦУМ представил корнер с благотворительным мерчем социального проекта "Мы одной крови" . Товары коллекции одежды и аксессуаров можно найти на 4 этаже универмага. Средства от заказов будут направлены на доставку крови, такмед и оборудование для скорых парамедиков.

Социальный проект "Мы одной крови" от ПУМБ уже более 17 месяцев продолжает свою миссию по спасению жизней, поддержке бизнеса, продвижению донорства и помощи раненым военным и гражданским в прифронтовых городах.

Именно в поддержку последней коллекции в день запуска корнера в ЦУМе организовано благотворительное мероприятие и встреча с писателем-волонтером Сергеем Жаданом.

Это вечер стихов и искреннего общения, гостями которого стали постоянные партнеры и друзья проекта, художники, журналисты и инфлюэнсеры. Во время чтений Жадана художница Мария Федоровна создала живописное полотно "Создание двух", средства от продажи которого направлены на поддержку социального проекта "Мы одной крови " . Всего на события удалось собрать почти 400 тысяч гривен.

"Мы гордимся тем, что социальная инициатива ПУМБ "Мы одной крови" приобретает популярность, и кроме сайта и социальных сетей отныне представлена в ЦУМе. С первых дней полномасштабного вторжения ПУМБ делает все возможное, чтобы помогать украинской экономике. Но мы стремимся делать больше, поэтому инициировали проект, помогающий спасать раненых и гражданских защитников в самых горячих точках. Мы благодарны Сергею Жадану, нашим фондам-партнерам и всем гостям. Сегодня мы вместе помогли большому количеству украинцев, ведь жизнь каждого человека – бесценна", - комментирует событие маркетинг- директор ПУМБ. Сикорская.

К проекту, средства которого направляются на благотворительные инициативы, уже присоединились более 30 партнеров: фонды, производители, художники, иллюстраторы и дизайнеры. Недавно его пополнила коллекция футболок, шоперов и худые с фразами стихов Сергея Жадана , дизайн которых создала тату-мастер Мария Федоровна .

В коллекцию вошли одежда и аксессуары с цитатами "Любовь стоит всего", "Люби, рыбо, люби", "Быть подсолнечником в полях Донбасса – это знать, как жить и за что умирать", "Счастье не минешь". Первый тираж коллекции раскупили за 2,5 часа.

"Радуюсь, что стихи могут не только вдохновлять украинцев на борьбу с врагом, но и, в каком-то смысле, спасать реальные жизни. Очень благодарен банку ПУМБ за такой замечательный проект и поддержку отечественных художников и дизайнеров, особенно - за помощь раненым на этой войне. Обращаюсь ко всем украинцам: где бы вы ни родились, на Западе или Востоке, помните, все мы одной крови! ", - комментирует Сергей Жадан.

В ЦУМе коллекцию представили в расширенном формате: здесь добавлены футболки с новыми цитатами произведений Жадана. Какими именно – можно увидеть на корнере.

О проекте "Мы одной крови"

Добровольное донорство и сдача крови – важный вопрос во время войны.

По статистике проекта "Мы одной крови" 11,5 тыс. украинцев заказали благотворительный мерч, а еще 1649 присоединились как доноры, предоставив шанс на жизнь тысячам соотечественников.

За весь период существования проекта удалось собрать 6 миллионов гривен – это помогло спасти более 90 тысяч жизней .

Аккумулированные средства перечислены об общественным организациям "ДонорUA", "Госпитальеры" и "Агенты крови". В частности, их направление на:

● 62 доставки компонентов крови в горячие точки;

● 2 низкотемпературных холодильника для хранения плазмы крови;

● 4 монитора пациента для скорых парамедиков;

● более 3500 средств тактической медицины (кровеостанавливающие бинты, тактические ножницы, турникеты, окклюзионные наклейки, гемостатические бинты и т.п.).

Больше деталей о благотворительном проекте можно найти на официальном сайте " Мы одной крови" и в его Инстаграм-аккаунте.

Событие организовано агентством Adsapience.