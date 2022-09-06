Доставка вантажів із Китаю та Європи у військовий та мирний час

Сьогодні Китай є одним із провідних імпортерів продукції. Кожен може знайти товари та обладнання для потреб свого бізнесу. Але щоб співпраця з китайськими постачальниками проходила вигідно та безпечно, варто довірити логістику та організацію поставок надійному партнеру.

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Після початку повномасштабної російсько-української війни підприємцям, діяльність яких була пов'язана з поставками з КНР та інших країн, довелося зіткнутися зі складнощами та затримками вантажів. Багато хто втратив перевірених перевізників, які у свою чергу зупинили роботу через проблеми в портах та невиконані зобов'язання. Особливо актуальним стало питання: як безпечно доставляти вантажі, одержуючи їх вчасно та без зайвих витрат?

Безпечна доставка з Китаю в Україну з Укр-Китай

Компанія Укр-Китай Коммунікейшин організовує доставку товарів із Китаю, Європи, США під ключ. Фірма має досвід вантажоперевезень і митного оформлення поставок різних товарних груп та обсягів понад 16 років. Досвідчені фахівці надають клієнтам надійний сервіс у найскрутніші моменти для економіки: під час пандемії, кардинальних змін влади та після початку війни з Росією.

Команда кваліфікованих логістів, експедиторів та митних брокерів пропонує широке поле можливостей та супутніх послуг: від зберігання на власних складах до бухгалтерії та супроводу оформлення експорту товарів.

Доставка вантажів із Китаю в Україну через надійну компанію дозволить мінімізувати ризики та отримати товари у заздалегідь узгоджені терміни. Послуги надаються з укладенням договору та дотриманням усіх міжнародних та українських законів.

Після 24 лютого транспортування вантажів здійснюється через європейські країни двома способами:

Авіадоставка за 14-18 днів.

Морські перевезення через порти Польщі, Румунії, Туреччини за 55-65 днів.

Далі зі складів компанії комплектуються та доставляються автомобільним транспортом, з наступним розмитненням та відправкою в українські міста. До роботи беруть вантажі від 50 кг. Можливе перевезення цілих та збірних контейнерів.

Також компанія здійснює доставку з США та Європи (Італії, Німеччини, Іспанії, Франції, Болгарії, Бельгії, Чехії та ін.) на вигідних умовах.

Наразі питання своєчасності та стабільності поставок стоїть як ніколи гостро. Убезпечити свій бізнес у такій нестабільній обстановці можна, замовляючи доставку з Китаю в Укр-Китай Коммунікейшин, для якої інтереси клієнтів та розвиток української економіки є найважливішими завданнями сьогодні та завжди.