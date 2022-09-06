Доставка грузов из Китая и Европы в военное и мирное время

Сегодня Китай является одним из лидирующих импортеров продукции. Каждый может найти товары и оборудование для потребностей своего бизнеса. Но чтобы сотрудничество с китайскими поставщиками проходило выгодно и безопасно, стоит доверить логистику и организацию поставок надежному партнеру.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

После начала полномасштабной русско-украинской войны предпринимателям, деятельность которых была связана с поставками из КНР и других стран, пришлось столкнуться со сложностями и задержками грузов. Многие потеряли проверенных перевозчиков, которые в свою очередь остановили работу из-за проблем в портах и невыполненных обязательств. Особенно актуальным стал вопрос: как безопасно доставлять грузы, получая их вовремя и без лишних трат?

Безопасная доставка из Китая в Украину с Укр-Китай

Компания Укр-Китай Коммуникейшин организовывает доставку товаров из Китая, Европы, США под ключ. Фирма имеет опыт грузоперевозок и таможенного оформления поставок различных товарных групп и объемов более 16ти лет. Опытные специалисты предоставляют клиентам надежный сервис в самые критические моменты для экономики: во время пандемии, кардинальных смен власти и после начала войны с Россией.

Команда квалифицированных логистов, экспедиторов и таможенных брокеров предлагает широкое поле возможностей и сопутствующих услуг: от хранения на собственных складах до бухгалтерии и сопровождения оформления экспорта товаров.

Доставка грузов из Китая в Украину через надежную компанию позволит минимизировать риски и получить товары в заранее оговоренные сроки. Услуги предоставляются с заключением договора и соблюдением всех международных и украинских законов.

После 24 февраля транспортировка грузов осуществляется через европейские страны двумя способами:

Авиадоставка за 14-18 дней.

Морские перевозки через порты Польши, Румынии, Турции за 55-65 дней.

Далее со складов компании комплектуются и доставляются автомобильным транспортом, с последующей растаможкой и отправкой в украинские города. В работу берут грузы от 50 кг. Доступна перевозка целых и сборных контейнеров.

Также компания осуществляет доставку из США и Европы (Италии, Германии, Испании, Франции, Болгарии, Бельгии, Чехии и др.) по выгодным условиям.

Сейчас вопрос своевременности и стабильности поставок стоит как никогда остро. Обезопасить свой бизнес в такой нестабильной обстановке можно, заказывая доставку из Китая в Укр-Китай Коммуникейшин, для которой интересы клиентов и развитие украинской экономики являются важнейшими задачами сегодня и всегда.