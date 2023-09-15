iPhone 15 у АЛЛО: деталі релізу

Вереснева презентація Apple Wonderlust відбулася у форматі онлайн-трансляції 12 вересня 2023 року. На заході було представлено відразу чотири смартфони нового покоління:

Весь модельний ряд отримав оновлений дизайн-код із заокругленими краями — завдяки цьому пристрої будуть приємніше відчуватися в руках. Лінійка Pro, на додаток до всього, отримала корпус із титанового сплаву, який краще розсіює тепло та забезпечує безпрецедентну міцність. Подряпини та потертості все ще можуть з'являтися при необережному поводженні, але внутрішні компоненти відтепер захищені набагато краще.

Що нового в лінійці iPhone 15

Почати варто з «Динамічного острова», який цього року перекочував на базові моделі iPhone 15 та iPhone 15 Plus. «Чубчик» остаточно відходить у минуле, а йому на зміну приходить сучасний, інтерактивний, стильний і функціональний виріз. Тут відображаються повідомлення, нагадування, а також інформація про різні фонові активності. За допомогою Dynamic Island можна перемикати треки, керувати програмами та багато іншого. І якщо раніше ця фішка була доступна лише користувачам флагманських моделей, то тепер це — стандарт для всіх.

Лінійка iPhone 15 отримала також низку інших покращень:

максимальна яскравість збільшилася до 2000 ніт, завдяки чому зображення на дисплеї добре помітне навіть у сонячну погоду;

роздільна здатність сенсора основної камери тепер становить 48 Мп;

оновлена функція портретної зйомки дозволяє налаштовувати розмиття та фокус вже після фіксації кадру, що часом буває дуже зручно, особливо якщо фото робляться в динаміці;

iPhone 15 повністю перейшов на інтерфейс USB-C зі швидкістю до 100 Гбіт/с;

кнопку «вимкнути звук» тепер можна налаштовувати, ви можете на неї призначити активацію ліхтарика або запуск якихось вибраних програм;

лінійка обзавелася покращеним чіпом U2 другого покоління, що пропонує користувачам новий спосіб пошуку друзів за допомогою точного відстеження;

iPhone 15 Pro Max отримав «найдовший оптичний зум» — 5-кратний зі 120-міліметровою фокусною відстанню;

базові моделі iPhone 15 та iPhone 15 Plus отримали потужний чип Apple A16 Bionic, а старші моделі лінійки — інноваційний A17 Pro, розроблений за 3-нанометровим техпроцесом.

Новий процесор на 10–15% перевищує торішні за продуктивністю, але водночас споживає менше енергії в тих же задачах завдяки переходу на більш сучасний техпроцес. Як наслідок, лінійка Pro демонструє феноменальну енергоефективність — час автономної роботи збільшився в середньому на 2-3 години, залежно від сценаріїв використання пристрою.

В яких кольорах доступний iPhone 15

Новинка доступна в білому, жовтому, чорному, рожевому, блакитному та зеленому кольорах. Для покупців моделей з приставкою Pro ексклюзивно буде доступний темно-синій колір зі сріблястим відтінком.

Старт продажів очікується вже найближчим часом, точну дату можна буде дізнатись на сайті АЛЛО. Слідкуйте за новинами!