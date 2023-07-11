"Вчимо сміливості": Дитяча секція боксу від Favbet Foundation та SpartaBox

Команда благодійного фонду Favbet Foundation продовжує розвивати проєкт "Сильніші разом" — нещодавно у переліку безкоштовних секцій, доступних для українських дітей, з’явився бокс.

Заняття з боксу проводять досвідчені тренери київського бійцівського клубу SpartaBox. Групи сформували з дітей, чиї родини мають статус ВПО, або де один з батьків — військовослужбовець. Вартість занять оплачується завдяки підтримці фонду Favbet Foundation.

"Навіть у часи війни діти не мають бути позбавлені щасливого та активного дитинства. Спорт не лише відволікає дітей від страшних речей, що відбуваються навкруги, але й розвиває їхні фізичні навички, вміння співпрацювати та триматися на ногах, формує характер, непохитну волю та сміливість. Нехай наші маленькі боксери стануть символами непохитності та надії на те, що Україна переможе", — розповідає куратор проєктів Favbet Foundation Євген Бондар.

"Сильніші разом" — частина великого проєкту Favbet Foundation під назвою "Клуб Супергероїв", що прагне забезпечити можливості для всебічного розвитку дітям ВПО та військовослужбовців, а також дітям із соціально вразливих груп.

Ініціатива розвитку охоплює курс базової комп’ютерної освіти "IT Kids" у колаборації з Code Club Україна, а також проєкт "Сила в знаннях", завдяки якому 5500 дітей в Україні отримують яскраві бокси канцелярії для навчання та творчості.