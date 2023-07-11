"Учим смелости": Детская секция бокса от Favbet Foundation и SpartaBox

Команда благотворительного фонда Favbet Foundation продолжает развивать проект "Сильнее вместе" — недавно в списке бесплатных секций, доступных для детей, появился бокс.

Занятия по боксу проводят опытные тренеры киевского бойцовского клуба SpartaBox. Группы сформировали из детей, чьи семьи имеют статус ВПЛ или где один из родителей — военнослужащий. Стоимость занятий оплачивается благодаря поддержке фонда Favbet Foundation.

"Даже во время войны дети не должны быть лишены счастливого и активного детства. Спорт не только отвлекает детей от происходящих вокруг страшных вещей, но и развивает их физические навыки, умение сотрудничать и держаться на ногах, формирует характер, волю и смелость. Пусть наши маленькие боксеры станут символами стойкости и надежды, что Украина победит", — рассказывает куратор проектов Favbet Foundation Евгений Бондарь.

"Сильнее вместе" — часть крупного проекта Favbet Foundation под названием "Клуб Супергероев", стремящаяся обеспечить возможности для всестороннего развития детям ВПЛ и военнослужащих, а также детям из социально уязвимых групп.

Инициатива развития включает курс базового компьютерного образования "IT Kids" в коллаборации с Code Club Украина, а также проект "Сила в знаниях", благодаря которому 5500 детей в Украине получают яркие боксы канцелярии для обучения и творчества.