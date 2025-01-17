Верховний суд України відправив на повторний розгляд справу про активи групи "Континіум"

Верховний суд України ухвалив рішення відправити на повторний розгляд справу, яка стосується тривалої юридичної суперечки за активи однієї з найбільших бізнес-імперій на паливному ринку України – групи компаній "Континіум" (включає в себе мережу автозаправок WOG).

Про це йдеться в матеріалі РБК.

Суд задовольнив касаційну скаргу вдови Ігоря Єремеєва, Тетяни Єремеєвої, подану проти народного депутата Степана Івахіва — одного зі співвласників групи "Континіум". У своєму рішенні Верховний Суд вказав на необхідність перегляду справи через численні процесуальні порушення, допущені в ході попередніх розглядів.

Тетяна Єремеєва стверджує, що Степан Івахів у вересні 2021 року уклав угоду про розподіл майна зі своєю колишньою дружиною, незаконно передавши їй корпоративні права на активи групи "Континіум", частка у якій належала покійному Ігорю Єремеєву (25%). За словами вдови, цей крок був спрямований на уникнення розподілу активів на користь її сім’ї.

Судова колегія визнала, що Івахів не надав копію договору з колишньою дружиною, а судді попередніх інстанцій не забезпечили примусове отримання цього документа. Крім того, нотаріуси, у яких вимагали підтвердження угоди, не надали доказів її засвідчення.

У постанові Верховного суду йдеться про можливе зловживання правом із боку Івахіва, що може свідчити про спробу уникнути виконання зобов’язань перед спадкоємцями покійного Ігоря Єремеєва. Суд доручив перевірити обставини укладення угоди про розподіл майна, а також можливі маніпуляції з боку відповідача.

Передісторія конфлікту

Ігор Єремеєв, засновник і співвласник "Континіуму", помер у 2015 році, не залишивши заповіту. Після цього почалася юридична боротьба між його вдовою Тетяною Єремеєвою та колишніми партнерами — Степаном Івахівим і Сергієм Лагуром.

Тетяна Єремеєва заявляє, що партнери її чоловіка намагаються привласнити 25% частку, яка належала її сім’ї, та виключити вдову й дітей із числа акціонерів групи компаній WOG. У відповідь Лагур і Івахів стверджують, що активи Єремеєва були передані під управління трасту R&S Trust, який нібито був заснований самим Єремеєвим. Цей траст керує акціями Yudelle Asset Holdings і WOG Holding Ltd., створеними після реструктуризації групи WOG і перенесення юрисдикції до Нідерландів та Британських Віргінських Островів.

Однак у матеріалах, оприлюднених ЗМІ, йдеться, що Івахів і Лагур не отримали права на управління акціями в рамках трасту, а фактично викупили їх.

Рішення суду

Верховний суд постановив повернути справу на повторний розгляд, вимагаючи ретельного вивчення обставин укладення договору про розподіл майна між Івахівим і його колишньою дружиною.

Суд зобов’язав перевірити всі надані докази, зокрема щодо можливих маніпуляцій із боку відповідача.

Повідомляється, що юридична суперечка за активи "Континіуму" триває вже кілька років і має значний вплив на долю одного з найбільших паливних холдингів країни. Результати нового розгляду можуть стати вирішальними у багаторічній суперечці за активи покійного Ігоря Єремеєва.