Як сучасні виробництва бережуть навколишнє середовище?

У 20 столітті обсяг світового виробництва збільшився у 20 разів. Багато в чому завдяки цьому виріс добробут та якість життя людей. Наприклад, показники дитячої смертності у світі знизилися вдвічі з 1990 року до нашого часу, а середня очікувана тривалість життя збільшилася з 59 до 73 років протягом останніх 50 років.

Зараз на планеті живе 7,6 млрд людей, що становлять лише 0,01% від ваги всіх живих істот. Однак людство вже призвело до загибелі 83% усіх диких ссавців та половини всіх рослин, зазначають аналітики Світового економічного форуму (ВЕФ) у доповіді про природні ризики за 2020 рік. Існуючий економічний цикл, моделі виробництва та споживання, землекористування та урбанізація, торгівля, промисловість вимагає радикального перегляду щодо впливу людини на природу.

З метою боротьби зі зміною клімату та його негативними наслідками країни ухвалили Паризьку угоду на КС-21 у Парижі 12 грудня 2015 року. Ця угода, яка набула чинності менш ніж через рік, спрямована на суттєве скорочення глобальних викидів парникових газів та обмеження підвищення глобальної температури у цьому столітті до 2 градусів Цельсія за одночасного пошуку коштів для ще більшого обмеження цього підвищення до 1,5 градуса.

На сьогоднішній день до Паризької угоди приєдналися 194 сторони.

Угода передбачає прийняття всіма країнами на себе зобов'язань щодо скорочення своїх викидів та здійснення спільної роботи з адаптації до наслідків зміни клімату, а також закликає країни зміцнювати свої зобов'язання з часом.

Кожна сторона Паризької угоди повинна розробити план дій зі скорочення викидів та адаптації до зміни клімату (ОНУВ) та оновлювати його кожні п'ять років.

У своїх ОНУВ країни встановлюють цільові показники скорочення викидів парникових газів, що зумовлюють зміну клімату, та адаптацію до наслідків зміни клімату. Ці плани визначають порядок досягнення цільових показників та містять детально опрацьовані механізми моніторингу та перевірки ходу їх досягнення, щоб цей процес не відхилявся від графіка.

Світова економіка починає повільно повертатися у бік екологічних. Вже зараз уважне ставлення до навколишнього середовища стає актуальним для багатьох корпорацій. А "зелена" економіка може стати провідною галуззю майбутнього десятиліття, куди будуть притягуватися інвестиції, народжуватися стартапи та відбуватимуться головні технологічні відкриття.

Зелена економіка у цифрах:

$1 млрд виділить Джордж Сорос на створення всесвітнього університету, який боротиметься з авторитарними урядами та зі зміною клімату. Мільярдер назвав ці проблеми близнюками, які загрожують виживанню нашої цивілізації.

$30 економічної вигоди може принести кожен $1, витрачений на відновлення лісів, що деградували.

16,7 робочих місць потенційно створює $1 млн інвестицій у "зелену" енергетику (проти 5,3 робочих місць при вкладенні тієї ж суми в енергопроекти на викопному паливі).

На жаль, не всі люди та тим більше бізнеси дотримується цього. Тим яскравіше на їхньому фоні виділяються компанії, які бережуть нашу планету від впливу своєї діяльності.

Звичайно ж хочеться підтримувати ті корпорації, які менше шкодять навколишньому середовищу і роблять дії для його збереження. Яскравий приклад – це французьке вино Maison Castel.

Maison Castel – відповідальний виробник французьких вин, який намагається зменшити вплив на навколишнє середовище, а також цінує здоров’я та благополуччя своїх працівників і споживачів, тому взяли на себе зобов’язання щодо сталого виноградарства за допомогою сертифікатів Terra Vitis та Agriculture Biologique.

Фото: Maison Castel

Сертифікат Terra Vitis – це єдина сертифікація у Франції, яка спеціалізується на виноградарстві та заснована на принципах сталого землеробства. Більшість вин, вироблених Maison Castel, мають цю сертифікацію, яка поширюється на кожен етап процесу, від виноградника до виноробні, з трьома цілями:

захист людей: забезпечення поваги до споживачів і майбутніх поколінь, охорона здоров’я та безпеки сільськогосподарських працівників, збереження робочих місць і сприяння доступу до навчання в галузі;

захист навколишнього середовища: розвиток альтернативних методів, заснованих на природному регулюванні, збереження родючості ґрунту, якості повітря та води, заохочення біорізноманіття;

захист фінансової міцності: гарантування життєздатності бізнесу виробників і справедливої оплати для виноробів, а також надання рекомендацій щодо управління ризиками.

Agriculture Biologique є найвідомішою у світі сертифікацією. Цей метод ведення сільського господарства дбайливо ставиться до навколишнього середовища і, таким чином, допомагає захистити здоров’я людей. Якщо говорити конкретно, органічне землеробство виключає використання ГМО та синтетичних хімічних продуктів у виноградарстві.

Фото: Maison Castel

В результаті для захисту виноградних лоз використовуються такі природні препарати як сірка, мідь та екстракти цитрусових. Принципи органічного землеробства поширюються за межі виноградарства до виноробства, головним чином обмежуючи використання сульфітів.Якщо ви цінуєте уважних до екології виробників вина, то саме час звернути увагу на вина Maison Castel.