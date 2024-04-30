Как современные производства берегут окружающую среду?

В 20 веке объем мирового производства увеличился в 20 раз. Во многом благодаря этому выросло благосостояние и качество жизни людей. Например, показатели детской смертности в мире снизились вдвое с 1990 года по настоящее время, а средняя ожидаемая продолжительность жизни увеличилась с 59 до 73 лет за последние 50 лет.

Сейчас на планете живет 7,6 млрд человек, составляющих всего 0,01% от веса всех живых существ. Однако человечество уже привело к гибели 83% всех диких млекопитающих и половины растений, отмечают аналитики Всемирного экономического форума (ВЭФ) в докладе о природных рисках за 2020 год. Существующий экономический цикл, модели производства и потребления, землепользование и урбанизация, торговля, промышленность требует радикального пересмотра влияния человека на природу.

В целях борьбы с изменением климата и его негативными последствиями страны было принято Парижское соглашение на КС-21 в Париже 12 декабря 2015 года. Это соглашение, вступившее в силу менее чем через год, направлено на существенное сокращение глобальных выбросов парниковых газов и ограничение повышения глобальной температуры в этом веке до 2 градусов Цельсия при одновременном поиске средств для еще большего ограничения этого повышения до 1,5 градуса.

На сегодняшний день к Парижскому соглашению присоединились 194 стороны.

Соглашение предусматривает принятие всеми странами на себя обязательств по сокращению своих выбросов и совместной работе по адаптации к последствиям изменения климата, а также призывает страны укреплять свои обязательства со временем.

Каждая сторона Парижского соглашения должна разработать план действий по сокращению выбросов и адаптации к изменению климата (ОНУВ) и обновлять его каждые пять лет.

В своих ОНУВ страны устанавливают целевые показатели сокращения выбросов парниковых газов, которые приводят к изменению климата, и адаптации к последствиям изменения климата. Эти планы определяют порядок достижения целевых показателей и содержат детально проработанные механизмы мониторинга и проверки их достижения, чтобы этот процесс не отклонялся от графика.

Мировая экономика начинает медленно поворачиваться в сторону экологических. Уже сейчас внимательное отношение к окружающей среде становится актуальным для многих корпораций. А "зеленая" экономика может стать ведущей отраслью будущего десятилетия, куда будут привлекаться инвестиции, рождаться стартапы и будут проходить главные технологические открытия.

Зеленая экономика в цифрах:

$1 млрд выделит Джордж Сорос на создание всемирного университета, который будет бороться с авторитарными правительствами и изменением климата. Миллиардер назвал эти проблемы близнецами, угрожающими выживанию нашей цивилизации.

$30 экономической выгоды может принести каждый $1, затраченный на восстановление деградировавших лесов.

16,7 рабочих мест потенциально создает $1 млн инвестиций в "зеленую" энергетику (против 5,3 рабочих мест при вложении той же суммы в энергопроекты на ископаемом топливе).

К сожалению, не все люди и тем более бизнес придерживается этого. Тем ярче на их фоне выделяются компании, которые оберегают нашу планету от влияния своей деятельности.

Конечно же хочется поддерживать те корпорации, которые меньше вредят окружающей среде и предпринимают действия по ее сохранению. Яркий пример – это французское вино Maison Castel.

Maison Castel – ответственный производитель французских вин, который пытается уменьшить влияние на окружающую среду, а также ценит здоровье и благополучие своих работников и потребителей, поэтому взяли на себя обязательства по устойчивому виноградарству с помощью сертификатов Terra Vitis и Agriculture Biologique.

Фото: Maison Castel

Сертификат Terra Vitis – единственная сертификация во Франции, которая специализируется на виноградарстве и основана на принципах устойчивого земледелия. Большинство вин, произведенных Maison Castel, имеют эту сертификацию, которая распространяется на каждый этап процесса, от виноградника до винодельни, с тремя целями.

защита людей: обеспечение уважения потребителей и будущих поколений, здравоохранение и безопасности сельскохозяйственных работников, сохранение рабочих мест и содействие доступу к обучению в отрасли;

защита окружающей среды: развитие альтернативных методов, основанных на естественном регулировании, сохранение плодородия почвы, качества воздуха и воды, поощрение биоразнообразия;

защита финансовой прочности: гарантирование жизнеспособности бизнеса производителей и справедливой оплаты для виноделов, а также предоставление рекомендаций по управлению рисками.

Agriculture Biologique является самой известной в мире сертификацией. Этот метод ведения сельского хозяйства бережно относится к окружающей среде и таким образом помогает защитить здоровье людей. Если говорить конкретно, органическое земледелие исключает использование ГМО и химических синтетических продуктов в виноградарстве.

Фото: Maison Castel

В результате для защиты виноградных лоз используются такие природные препараты как сера, медь и цитрусовые экстракты. Принципы органического земледелия распространяются за пределы виноградарства в виноделие, главным образом ограничивая использование сульфитов. Если вы цените внимательных к экологии производителей вина, то самое время обратить внимание на вино Maison Castel.