Для чего нужна Конституция

Большинство демократических стран имеют свои конституции. Некоторые государства издали этот документ сотни лет назад, а некоторые только недавно

Но возникает вопрос: зачем вообще нужен Основной Закон? Каково его предназначение? Ну-ка разбираться.

Первые конституции мира

Интересно, что одной из старейших конституций мира принято считать Конституцию Великобритании. Она берет начало еще в 1215 году, именно тогда была издана Великая хартия вольностей. Несколько позже в этой стране издают Петицию прав и Билль о правах 1689 года и Акт об устройстве 1700 года.

На первый взгляд это было довольно давно. Но на самом деле, наша страна тоже недалеко отстала. Еще при Ярославе Мудром (XI—XII вв.) существовал такой документ как «Русская правда». Первая же конституция Украины — «Конституция Филиппа Орлика», или так называемая «Бендерская конституция» была издана в 1710 году. В то время как Конституция США только в 1788 году.

Хотя если заглянуть еще дальше в историю, то самая ранняя кодификация императорских конституций, называемая Кодекс Грегориана (лат. Codex Gregorianus), датируется 295 годом.

Сейчас есть немало книг и учебников, рассказывающих о Конституции стран мира и конституционном праве в целом. Так что же это за такой особый документ, что сотни, а то и тысячи лет назад его выдавали государства?

Функции Конституции Украины

28 июня 1996 года в Украине была принята действующая Конституция. Этот документ называют Основным Законом, поскольку он регулирует главные сферы жизни общества. Он имеет высшую юридическую силу, а его нормы — это нормы прямого действия.

Конституция Украины определяет основы правового статуса государства, права и обязанности граждан. Можно сказать, что это контракт между населением и государством, где определяются их взаимоотношения. Кстати, в Преамбуле четко говорится, что Верховная Рада Украины действует от имени Украинского народа.

Основному Закону присущи определенные функции:

юридическая – документ прямого действия;

учредительная — закрепляет уже существующие общественные отношения или создает предпосылки для создания новых;

организаторская – ставит перед обществом и государством новые задачи: увеличивает политическую активность, направляет государственные органы и общественные объединения;

внешнеполитическая - направляет внешнюю политику государства;

гуманистическая функция – закрепляет права и свободы граждан.

Основные разделы

В действующей Конституции 14 глав. Интересный факт, что при этом раздел "Переходные положения" имеет номер XV. Дело в том, что глава VII «Прокуратура» исключена законом (относительно правосудия).

Конечно, каждый раздел, из чего состоит Основной Закон, важен. Но особого внимания заслуживают разделы о правах, свободах и обязанностях человека и гражданина, территориальном устройстве Украины, о выборах и референдуме.

Что касается того, сколько статей — то их 161.

Права человека в Конституции Украины

Конституция закрепляет широкий спектр прав и свобод человека и гражданина. Они изложены во II главе.

Их можно разделить на:

Личные : право на жизнь, уважение человеческого достоинства и т.д.

Политические : право на мирное собрание, митинги и другие.

Экономические, социальные и культурные : право на труд, отдых и т.д.

Основной закон также устанавливает юридические гарантии прав человека. Это означает, что человек может обратиться в суд за защитой своих прав или к международным судебным учреждениям или организациям.

Также одной из статей, которая гарантирует защиту личности – это статья 63 КУ.

Внесение изменений в Конституцию

В Украине не так-то просто внести изменения и дополнения в Конституцию. Кроме того, есть случаи, когда это невозможно. Например, когда речь идет о территориальной целостности государства, в условиях военного или чрезвычайного положения, или когда изменения "посягают" на права и свободы человека.

Поэтому Конституция Украины — это важный документ, закрепляющий права и свободы человека и гражданина и регулирующий основные сферы жизни общества. Без него невозможно функционирование демократического государства.