Blue Origin відправила в космос перший жіночий екіпаж з Кеті Перрі і коханою Безоса на борту (ВІДЕО)

14 квітня аерокосмічна компанія Blue Origin, заснована Джеффом Безосом, уперше відправила в суборбітальний космос екіпаж, що складається виключно з жінок.

Про це інформує Reuters.

Про екіпаж та ціни на квитки

Цей запуск став першим повністю жіночим космічним польотом із часів історичної місії Валентини Терешкової у 1963 році.

У команді — співачка Кеті Перрі, телеведуча Гейл Кінг, вчена Аманда Нгуєн, інженерка Айша Боуї, продюсерка Керіанн Флінн і Лорен Санчес — партнерка засновника Blue Origin Джеффа Безоса.

Хоча точна вартість квитків на польоти Blue Origin офіційно не розголошується, Space повідомляє, що головний конкурент компанії у сфері космічного туризму — Virgin Galactic — встановив ціну за одне місце на рівні 650 тисяч доларів.

Що відомо про корабель

New Shepard — суборбітальний космічний апарат висотою 18 метрів (59 футів), створений компанією Blue Origin. За інформацією компанії, під час польоту екіпаж рухався зі швидкістю, яка утричі перевищує швидкість звуку, і перетнув лінію Кармана — міжнародно визнану межу космосу на висоті 100 км над рівнем моря.

Після кількох хвилин у стані мікрогравітації пасажири повернулись на Землю, здійснивши посадку за допомогою парашутної системи в пустелі Західного Техасу.

Назва ракети вшанувує пам’ять Алана Б. Шепарда-молодшого — першого американця в космосі, який також брав участь у місячній місії та прославився тим, що зіграв у гольф на Місяці. Його перший політ 5 травня 1961 року тривав 15 хвилин і досяг висоти понад 185 км (115 миль). Це відбулося в умовах жорсткого суперництва між США і СРСР, які незадовго до того запустили Юрія Гагаріна — першого в історії космонавта.

Про Blue Origin

Blue Origin — приватна аерокосмічна компанія, заснована мільярдером і засновником Amazon Джеффом Безосом.

Свій перший пілотований політ ракета New Shepard здійснила в липні 2021 року, доставивши в космос самого Безоса разом із братом Марком. Відтоді на борту корабля побували такі відомі постаті, як колишній гравець НФЛ Майкл Страхан і актор Вільям Шатнер, який у 90 років став найстарішою людиною в космосі.

Окрім туристичних місій, компанія також розвиває напрям запусків супутників і є потенційним конкурентом SpaceX.