Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,39

--0,02

EUR

46,92

+1,07

Готівковий курс:

USD

41,01

40,90

EUR

46,88

46,58

ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Три роки великої війни

Три роки 

великої війни
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Blue Origin відправила в космос перший жіночий екіпаж з Кеті Перрі і коханою Безоса на борту (ВІДЕО)

космос, Blue Origin
Перший за шість десятиліть жіночий екіпаж Blue Origin відправився у космос.

14 квітня аерокосмічна компанія Blue Origin, заснована Джеффом Безосом, уперше відправила в суборбітальний космос екіпаж, що складається виключно з жінок.

Про це інформує Reuters.

Про екіпаж та ціни на квитки

Цей запуск став першим повністю жіночим космічним польотом із часів історичної місії Валентини Терешкової у 1963 році.

У команді — співачка Кеті Перрі, телеведуча Гейл Кінг, вчена Аманда Нгуєн, інженерка Айша Боуї, продюсерка Керіанн Флінн і Лорен Санчес — партнерка засновника Blue Origin Джеффа Безоса. 

Фото 2 — Blue Origin відправила в космос перший жіночий екіпаж з Кеті Перрі і коханою Безоса на борту (ВІДЕО)

Хоча точна вартість квитків на польоти Blue Origin офіційно не розголошується, Space повідомляє, що головний конкурент компанії у сфері космічного туризму — Virgin Galactic — встановив ціну за одне місце на рівні 650 тисяч доларів.

Що відомо про корабель

New Shepard — суборбітальний космічний апарат висотою 18 метрів (59 футів), створений компанією Blue Origin. За інформацією компанії, під час польоту екіпаж рухався зі швидкістю, яка утричі перевищує швидкість звуку, і перетнув лінію Кармана — міжнародно визнану межу космосу на висоті 100 км над рівнем моря.

Після кількох хвилин у стані мікрогравітації пасажири повернулись на Землю, здійснивши посадку за допомогою парашутної системи в пустелі Західного Техасу.

Назва ракети вшанувує пам’ять Алана Б. Шепарда-молодшого — першого американця в космосі, який також брав участь у місячній місії та прославився тим, що зіграв у гольф на Місяці. Його перший політ 5 травня 1961 року тривав 15 хвилин і досяг висоти понад 185 км (115 миль). Це відбулося в умовах жорсткого суперництва між США і СРСР, які незадовго до того запустили Юрія Гагаріна — першого в історії космонавта.

Про Blue Origin 

Blue Origin — приватна аерокосмічна компанія, заснована мільярдером і засновником Amazon Джеффом Безосом.

Свій перший пілотований політ ракета New Shepard здійснила в липні 2021 року, доставивши в космос самого Безоса разом із братом Марком. Відтоді на борту корабля побували такі відомі постаті, як колишній гравець НФЛ Майкл Страхан і актор Вільям Шатнер, який у 90 років став найстарішою людиною в космосі.

Окрім туристичних місій, компанія також розвиває напрям запусків супутників і є потенційним конкурентом SpaceX.

Автор:
Ольга Опенько