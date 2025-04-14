Blue Origin отправила в космос первый женский экипаж из Кэти Перри и возлюбленной Безоса на борту (ВИДЕО)

14 апреля аэрокосмическая компания Blue Origin, основанная Джеффом Безосом, впервые отправила в суборбитальный космос экипаж, состоящий исключительно из женщин.

Об этом сообщает Reuters.

Об экипаже и ценах на билеты

Этот запуск стал первым полностью женским космическим полетом со времен исторической миссии Валентины Терешковой в 1963 году.

В команде — певица Кэти Перри, телеведущая Гейл Кинг, ученая Аманда Нгуен, инженер Айша Боуи, продюсер Керианн Флинн и Лорен Санчес — партнер основателя Blue Origin Джеффа Безоса.

Хотя точная стоимость билетов на полеты Blue Origin официально не разглашается, Space сообщает, что главный конкурент компании в сфере космического туризма – Virgin Galactic – установил цену за одно место на уровне 650 тысяч долларов.

Что известно о корабле

New Shepard – суборбитальный космический аппарат высотой 18 метров (59 футов), созданный компанией Blue Origin. По информации компании, во время полета экипаж двигался со скоростью, втрое превышающей скорость звука, и пересек линию Кармана — международно признанную границу космоса на высоте 100 км над уровнем моря.

После нескольких минут в состоянии микрогравитации пассажиры вернулись на Землю, совершив посадку с помощью парашютной системы в пустыне Западного Техаса.

Название ракеты чтит память Алана Б. Шепарда-младшего — первого американца в космосе, также участвовавшего в лунной миссии и прославившегося тем, что сыграл в гольф на Луне. Его первый полет 5 мая 1961 года длился 15 минут и достиг высоты более 185 км (115 миль). Это произошло в условиях жесткого соперничества между США и СССР, которые незадолго до этого запустили Юрия Гагарина — первого в истории космонавта.

О Blue Origin

Blue Origin – частная аэрокосмическая компания, основанная миллиардером и основателем Amazon Джеффом Безосом.

Свой первый пилотируемый полет ракета New Shepard совершила в июле 2021 года, доставив в космос самого Безоса вместе с братом Марком. С тех пор на борту корабля побывали такие известные фигуры, как бывший игрок НФЛ Майкл Страхан и актер Уильям Шатнер, ставший в 90 лет старейшим человеком в космосе.

Помимо туристических миссий компания также развивает направление запусков спутников и является потенциальным конкурентом SpaceX.