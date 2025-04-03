Дохід компанії "Юрія-Фарм" у 2024 році зріс до 5,7 млрд гривень

Українська фармацевтична група компаній "Юрія-Фарм" завершила минулий рік із доходом 5,7 млрд грн, що майже на мільярд більше, ніж у 2023-му (4,8 млрд грн).

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Про це повідомляє "РБК-Україна".

У 2021 - 3,4 млрд грн, а у 2022 році дохід компанії зріс і становив 4,6 млрд грн. Чистий прибуток за 2024 рік склав 750 млн грн, що перевищує показники 2023 року (570 млн грн). Найвищий прибуток за останні роки "Юрія-Фарм" зафіксувала у 2021-му - майже 1 млрд грн.

Власником компанії є Микола Гуменюк. У рейтингу найбагатших українців за версією Forbes він займає 79-ту позицію.

У лютому 2024 року президент України Володимир Зеленський анонсував зниження цін на 100 найпопулярніших лікарських засобів на 30%. Відповідне рішення ухвалила Рада національної безпеки і оборони, а ініціатива набула чинності згідно з указом президента №82/2025.

Фармнрупа "Юрія-Фарм" погодилася знизити ціни на шість препаратів, які вона виробляє. Зокрема на "Хлорид натрію" (100 і 200 мл), "Реосорбілакт", "Тівортін", "Глюкоза" та "Декасан".