Франція виділила 5,7 млн євро на розвиток української атомної енергетики

Франція внесла 5,7 млн євро до Фонду підтримки енергетики України для реалізації проєктів у сфері атомної енергетики. Відповідну угоду підписали директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артур Лорковський та спеціальний посланник Франції з питань допомоги та відновлення України П’єр Ельброн.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Церемонія підписання відбулася у Варшаві під час міжнародної конференції Rebuild Ukraine Construction and Energy 2024 за участю міністра енергетики України Германа Галущенка.

"Україна і Франція постійно зміцнюють співпрацю в енергетичній сфері. Ми отримуємо значну підтримку від цієї країни і разом бачимо перспективи у розвитку партнерства в атомній сфері. Франція розуміє важливість атомної генерації для зміцнення енергосистеми і допомагає нам розвивати цю галузь", - зазначив Галущенко.

Повідомляється, що підтримка Франції в галузі атомної енергетики дозволить Україні зміцнити свою енергетичну незалежність та підвищити стійкість енергосистеми.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг зобов’язань донорів до Фонду підтримки енергетики України вже перевищив 1 млрд євро. Фонд був створений у квітні 2022 року за ініціативи міністра Германа Галущенка та Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Він став ключовим інструментом міжнародної допомоги, завдяки якому Україна має змогу відновлювати енергетичну інфраструктуру після російських атак, здійснювати ремонти та встановлювати нові потужності.

Додамо, станом на 14 грудня у Фонді підтримки енергетики України було понад 900 млн євро завдяки внескам міжнародних донорів. Ці кошти використають на відновлення енергосистеми.

Нещодавно до Фонду підтримки енергетики України надійшов новий внесок від Данії в розмірі 5,3 млн євро. Перед цим Велика Британія оголосила про додатковий внесок до Фонду підтримки енергетики України на суму 23 мільйони євро. Згодом про черговий внесок до фонду, який складе 5 мільйонів євро, оголосила Австрія.