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Франция выделила 5,7 млн. евро на развитие украинской атомной энергетики

Франция выделила 5,7 млн. евро на развитие украинской атомной энергетики

Франция внесла 5,7 млн. евро в Фонд поддержки энергетики Украины для реализации проектов в сфере атомной энергетики. Соответствующее соглашение подписали директор Секретариата Энергетического Сообщества Артур Лорковский и специальный посланник Франции по помощи и восстановлению Украины Пьер Эльброн.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Церемония подписания состоялась в Варшаве на международной конференции Rebuild Ukraine Construction and Energy 2024 с участием министра энергетики Украины Германа Галущенко.

"Украина и Франция постоянно укрепляют сотрудничество в энергетической сфере. Мы получаем значительную поддержку от этой страны и вместе видим перспективы развития партнерства в атомной сфере. Франция понимает важность атомной генерации для укрепления энергосистемы и помогает нам развивать эту отрасль", — отметил Галущенко.

Поддержка Франции в области атомной энергетики позволит Украине укрепить свою энергетическую независимость и повысить устойчивость энергосистемы.

Согласно сообщению, общий объем обязательств доноров в Фонд поддержки энергетики Украины уже превысил 1 млрд евро.

Он стал ключевым инструментом международной помощи, благодаря которому Украина сможет восстанавливать энергетическую инфраструктуру после российских атак, осуществлять ремонты и устанавливать новые мощности.

По состоянию на 14 декабря в Фонде поддержки   энергетики   Украины было более 900 млн. евро благодаря вкладам международных доноров. Эти средства используются для восстановления энергосистемы.

Недавно в Фонд поддержки энергетики Украины поступил новый взнос от Дании в размере 5,3 млн евро, объявила Австрия

Автор:
Татьяна Гойденко