Інсталятори сонячних електростанцій: Delo.ua розпочинає дослідження ринку

Delo.ua у рамках редакційного спецпроєкту розпочинає розвідку змін в українській енергетиці, що спричинені війною та трендом на відмову від викопного палива. На першому етапі наше видання вивчатиме ринок інсталяторів сонячних панелей.

Ми пропонуємо компаніям, які займаються інжинірингом та інсталяцією сонячних панелей, взяти участь у дослідженні. Просимо надати виробничі дані за 2024 рік та за можливості за попередні роки, а саме:

• Загальну площу встановлених панелей за період

• Загальну потужність встановлених панелей за період.

Наші журналісти поспілкуються з представниками вашої компанії про плани, перспективи ринку та про стратегії, які допомагають вам перемагати конкурентів.

Щоб ми могли сформувати ваш профайл та розмістити його на сайті Delo.ua, надайте дані про вашу компанію, а саме:

• Дату заснування

• Кількість працівників

• ЄДРПОУ

• Лого, якщо є

Просимо надсилати дані та контактні дані компетентних представників вашої компанії на e-mail нашого журналіста з енергетичних ринків [email protected].

Збір даних триватиме до 3 березня.