Установщики солнечных электростанций: Delo.ua начинает исследование рынка

Delo.ua в рамках редакционного спецпроекта начинает разведку изменений в украинской энергетике, вызванных войной и трендом на отказ от ископаемого топлива. На первом этапе наше издание будет изучать рынок инсталляторов солнечных панелей.

Мы предлагаем компаниям, занимающимся инжинирингом и установкой солнечных панелей, принять участие в исследовании. Просим предоставить производственные данные за 2024 год и по возможности за предыдущие годы, а именно:

• Общая площадь установленных панелей за период

• Общая мощность установленных панелей за период.

Наши журналисты пообщаются с представителями вашей компании о планах, перспективах рынка и стратегиях, которые помогают вам побеждать конкурентов.

Чтобы мы могли сформировать ваш профайл и разместить его на сайте Delo.ua, предоставьте данные о вашей компании, а именно:

• Дата основания

• Количество работников

• ЕГРПОУ

• Лого, если есть

Просим присылать данные и контактные данные компетентных представителей вашей компании на e-mail нашего журналиста по энергетическим рынкам [email protected].

Сбор данных продлится до 3 марта.