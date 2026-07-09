Кадрові зміни в НБУ: хто очолив Департамент монетарної політики

Національний банк України призначив Тараса Токарчука директором Департаменту монетарної політики та економічного аналізу. На новій посаді він відповідатиме за реалізацію монетарної політики, макроекономічне прогнозування, економічний аналіз та організацію дослідницької роботи в НБУ.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення НБУ.

НБУ оновив керівництво

. До виконання обов’язків на новій посаді він приступив 9 липня 2026 року.

На посаді Токарчук відповідатиме за реалізацію стратегії монетарної політики Національного банку та впровадження її інструментів. До його повноважень також входитимуть підготовка макроекономічних прогнозів, розвиток системи прогнозних моделей, аналіз державної економічної політики, монетарного, фіскального, реального та зовнішнього секторів економіки.

Крім того, новий керівник департаменту забезпечуватиме інформаційно-аналітичний супровід роботи Комітету з монетарної політики, а також координуватиме науково-дослідну діяльність Національного банку у сферах монетарної політики, макроекономічного розвитку, моделювання та прогнозування.

Департамент монетарної політики та економічного аналізу входить до вертикалі "Монетарна стабільність", роботу якої координує заступник голови Національного банку Володимир Лепушинський.

Коментуючи призначення, Володимир Лепушинський наголосив, що ефективна монетарна політика та якісне макроекономічне прогнозування є ключовими складовими забезпечення цінової стабільності. За його словами, багаторічний досвід Тараса Токарчука в Національному банку, зокрема під час запровадження режиму інфляційного таргетування та роботи в умовах повномасштабної війни, а також його професійні й управлінські компетенції сприятимуть подальшому розвитку департаменту та підвищенню ефективності його роботи.

Хто такий Тарас Токарчук

Тарас Токарчук працює в Національному банку України з лютого 2007 року. Кар’єру в регуляторі він розпочав на посаді економіста управління курсової політики Департаменту валютного регулювання, де займався аналізом валютного ринку та економічним прогнозуванням.

Упродовж 2009–2017 років обіймав посади провідного та головного економіста, а також начальника відділу в Департаменті платіжного балансу Генерального економічного департаменту та Департаменті монетарної політики та економічного аналізу.

З 2017 року був заступником начальника управління макроекономічного моделювання та прогнозування Департаменту монетарної політики та економічного аналізу. У жовтні 2024 року очолив управління економічного аналізу цього департаменту, а з 24 квітня 2026 року виконував обов’язки його директора.

До переходу в Національний банк Тарас Токарчук навчався в аспірантурі та працював науковим співробітником Національного університету «Києво-Могилянська академія».

У 2003 році він закінчив Національний університет "Києво-Могилянська академія" за спеціальністю "Економічна теорія". У 2008 році здобув науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці".

Нагадаємо, Кабмін 30 червня затвердив оновлені Основні (стратегічні) напрями діяльності банків державного сектору. Документ підготувало Міністерство фінансів за участю міжнародних експертів у межах зобов’язань України перед МВФ та Європейським Союзом.