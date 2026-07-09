Кадровые изменения в НБУ: возглавивший Департамент монетарной политики

Национальный банк Украины назначил Тараса Токарчука директором Департамента монетарной политики и экономического анализа. В новой должности он будет отвечать за реализацию монетарной политики, макроэкономическое прогнозирование, экономический анализ и организацию исследовательской работы в НБУ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение НБУ.

НБУ обновил руководство

. К исполнению обязанностей в новой должности он приступил 9 июля 2026 года.

В должности Токарчук будет отвечать за реализацию стратегии монетарной политики Национального банка и внедрение ее инструментов. В его полномочия также будут входить подготовка макроэкономических прогнозов, развитие системы прогнозных моделей, анализ государственной экономической политики, монетарного, фискального, реального и внешнего секторов экономики.

Кроме того, новый руководитель департамента будет обеспечивать информационно-аналитическое сопровождение работы Комитета по монетарной политике, а также координировать научно-исследовательскую деятельность Национального банка в сферах монетарной политики, макроэкономического развития, моделирования и прогнозирования.

Департамент монетарной политики и экономического анализа входит в вертикаль "Монетарная стабильность", работу которой координирует заместитель председателя Национального банка Владимир Лепушинский.

Комментируя назначение, Владимир Лепушинский подчеркнул, что эффективная монетарная политика и качественное макроэкономическое прогнозирование являются ключевыми составляющими обеспечения ценовой стабильности. По его словам, многолетний опыт Тараса Токарчука в Национальном банке, в частности, при внедрении режима инфляционного таргетирования и работы в условиях полномасштабной войны, а также его профессиональные и управленческие компетенции будут способствовать дальнейшему развитию департамента и повышению эффективности его работы.

Кто такой Тарас Токарчук

Тарас Токарчук работает в Национальном банке Украины с февраля 2007 года. Карьеру в регуляторе он начал в должности экономиста управления курсовой политики Департамента валютного регулирования, где занимался анализом валютного рынка и экономическим прогнозированием.

В течение 2009-2017 годов занимал должности ведущего и главного экономиста, а также начальника отдела в Департаменте платежного баланса Генерального экономического департамента и Департаменте монетарной политики и экономического анализа.

С 2017 года являлся заместителем начальника управления макроэкономического моделирования и прогнозирования Департамента монетарной политики и экономического анализа. В октябре 2024 возглавил управление экономического анализа этого департамента, а с 24 апреля 2026 исполнял обязанности его директора.

До перехода в Национальный банк Тарас Токарчук учился в аспирантуре и работал научным сотрудником Национального университета Киево-Могилянская академия.

В 2003 году окончил Национальный университет "Киево-Могилянская академия" по специальности "Экономическая теория". В 2008 году получил степень кандидата экономических наук по специальности "Математические методы, модели и информационные технологии в экономике".

Напомним, Кабмин 30 июня утвердил обновленные Основные (стратегические) направления деятельности банков государственного сектора. Документ подготовило Министерство финансов с участием международных экспертов в рамках обязательств Украины перед МВФ и Европейским Союзом.