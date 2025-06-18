Мозок vs ШІ: хто втрачає контроль?

Вийшло перше у світі дослідження під керівництвом науковиці Массачусетського технологічного інституту (Massachusetts Institute of Technology, MIT), яке комплексно вивчає, як використання великих мовних моделей на кшталт ChatGPT впливає на роботу мозку і когнітивні здібності людини. Delo.ua вивчило документ, опублікований на ResearchGate.

Сьогодні штучний інтелект активно інтегрується в різні сфери життя – від роботи до творчості і навчання. Величезні мовні моделі (LLM), такі як ChatGPT, надають унікальні можливості швидко отримувати інформацію, генерувати тексти, ідейно підтримувати роздуми. Проте як будь-який потужний інструмент, вони не лише допомагають, а й змінюють роботу нашого мозку.

Нове дослідження з участю 54 осіб вивчало вплив використання ШІ на активність мозку під час когнітивних завдань. Учасників поділили на три групи:

ті, хто працював з ChatGPT;

ті, хто користувався пошуковими системами;

ті, хто працював лише власними розумовими ресурсами, без зовнішніх інструментів.

Учасники проходили три сесії, під час яких вони використовували фіксовані інструменти: відповідно, або ШІ, або пошук, або самостійно. У четвертій сесії відбулася зміна стратегій: ті, хто раніше користувався ChatGPT, писали без допомоги зовнішніх інструментів, а ті, хто починав без жодної підтримки, переходили на використання ШІ.

Під час усіх сесій мозкову активність фіксували за допомогою електроенцефалографії (ЕЕГ), а якість створених текстів оцінювали експерти та штучний інтелект.

Основні висновки

Найвищий рівень нейронної активності, розгалуженість і координація мозкових зв’язків були у групи, яка працювала без зовнішніх інструментів. Активність у тих, хто користувався пошуком, була середньою, а у користувачів ШІ – найнижчою. Це свідчить, що використання ШІ знижує глибину когнітивного залучення.

Люди, які працювали з підтримкою ШІ, гірше запам’ятовували створений текст і менше відчували себе його авторами.

Під час четвертої сесії учасники, які раніше користувалися ШІ, показали слабшу нейронну координацію при переході до самостійної роботи, тоді як ті, хто починав без інструментів, при переході до роботи із ШІ демонстрували ширшу мозкову активність. Це вказує на потенційний когнітивний борг – втрату навичок критичного мислення і глибокого аналізу через надмірне покладання на ШІ.

Що це означає для нашого мозку і щоденного життя?

Штучний інтелект – надзвичайно корисний інструмент, що пришвидшує роботу, полегшує доступ до знань і допомагає у творчості. Однак занадто часте і некритичне його використання може призводити до когнітивної пасивності – зниження пам’яті, здатності до критичного мислення, глибинного аналізу і творчого пошуку рішень.

Особливо це стосується людей, які формують свої базові когнітивні навички. Надмірне покладання на ШІ створює "когнітивний борг" – поступову втрату здатності до самостійного глибокого мислення.

Щоб зберегти і розвивати потенціал мозку, важливо поєднувати допомогу ШІ з активним мисленням, вправами на пам’ять, аналіз і творчість. Такий баланс допоможе ефективно використовувати технології, не втрачаючи при цьому когнітивної самостійності.