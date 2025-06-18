Мозг vs ИИ: кто теряет контроль?

Вышло первое в мире исследование под руководством ученой Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology, MIT), которое комплексно изучает, как использование больших языковых моделей типа ChatGPT влияет на работу мозга и когнитивные способности человека. Delo.ua изучило документ, опубликованный на ResearchGate.

Сегодня искусственный интеллект активно интегрируется в разные сферы жизни – от работы до творчества и обучения. Огромные языковые модели (LLM), такие как ChatGPT, дают уникальные возможности быстро получать информацию, генерировать тексты, идейно поддерживать размышления. Однако, как любой мощный инструмент, они не только помогают, но и меняют работу нашего мозга.

Новое исследование с участием 54 человек изучало влияние использования ИИ на активность мозга во время когнитивных задач.

те, кто работал с ChatGPT;

те, кто пользовался поисковыми системами;

те, кто работал только собственными мыслительными ресурсами, без внешних инструментов.

Участники проходили три сессии, во время которых они использовали фиксированные инструменты: соответственно либо ИИ, либо поиск, либо самостоятельно. В четвертой сессии произошло изменение стратегий: ранее пользовавшиеся ChatGPT писали без помощи внешних инструментов, а те, кто начинал без поддержки, переходили на использование ИИ.

Во время сессий мозговую активность фиксировали с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ), а качество созданных текстов оценивали эксперты и искусственный интеллект.

Основные выводы

Высочайший уровень нейронной активности, разветвленность и координация мозговых связей были у группы, работавшей без внешних инструментов. Активность у тех, кто пользовался поиском, была средней, а у пользователей ИИ – самой низкой. Это свидетельствует о том, что использование ИИ снижает глубину когнитивного привлечения.

Люди, работавшие с поддержкой ИИ, хуже запоминали созданный текст и меньше ощущали себя его авторами.

Во время четвертой сессии участники, ранее пользовавшиеся ИИ, показали более слабую нейронную координацию при переходе к самостоятельной работе, тогда как начинающие без инструментов при переходе к работе с ИИ демонстрировали более широкую мозговую активность. Это указывает на потенциальный когнитивный долг – утрату навыков критического мышления и глубокого анализа из-за чрезмерного возложения на ИИ.

Что это значит для нашего мозга и повседневной жизни?

Искусственный интеллект – чрезвычайно полезный инструмент, ускоряющий работу, облегчающий доступ к знаниям и помогающий в творчестве. Однако слишком частое и некритическое его использование может приводить к когнитивной пассивности – снижению памяти, способности к критическому мышлению, глубинному анализу и творческому поиску решений.

Особенно это касается людей, формирующих свои базовые когнитивные навыки. Чрезмерное возложение на ИИ создает "когнитивный долг" – постепенную утрату способности к самостоятельному глубокому мышлению.

Чтобы сохранить и развивать потенциал мозга, важно совмещать помощь ИИ с активным мышлением, упражнениями на память, анализ и творчество. Такой баланс поможет эффективно использовать технологии, не утрачивая при этом когнитивной самостоятельности.