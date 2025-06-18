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Мозг vs ИИ: кто теряет контроль?

Иллюстрация создана автором на FLUX.1 от Black Forest Labs путем детального промптинга без модификаций.
Иллюстрация создана автором на FLUX.1 от Black Forest Labs путем детального промптинга без модификаций.

Вышло первое в мире исследование под руководством ученой Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology, MIT), которое комплексно изучает, как использование больших языковых моделей типа ChatGPT влияет на работу мозга и когнитивные способности человека. Delo.ua изучило документ, опубликованный на ResearchGate.

Сегодня искусственный интеллект активно интегрируется в разные сферы жизни от работы до творчества и обучения. Огромные языковые модели (LLM), такие как ChatGPT, дают уникальные возможности быстро получать информацию, генерировать тексты, идейно поддерживать размышления. Однако, как любой мощный инструмент, они не только помогают, но и меняют работу нашего мозга.

Новое исследование с участием 54 человек изучало влияние использования ИИ на активность мозга во время когнитивных задач.

  • те, кто работал с ChatGPT;
  • те, кто пользовался поисковыми системами;
  • те, кто работал только собственными мыслительными ресурсами, без внешних инструментов.

Участники проходили три сессии, во время которых они использовали фиксированные инструменты: соответственно либо ИИ, либо поиск, либо самостоятельно. В четвертой сессии произошло изменение стратегий: ранее пользовавшиеся ChatGPT писали без помощи внешних инструментов, а те, кто начинал без поддержки, переходили на использование ИИ.

Во время сессий мозговую активность фиксировали с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ), а качество созданных текстов оценивали эксперты и искусственный интеллект.

Основные выводы

  • Высочайший уровень нейронной активности, разветвленность и координация мозговых связей были у группы, работавшей без внешних инструментов. Активность у тех, кто пользовался поиском, была средней, а у пользователей ИИ – самой низкой. Это свидетельствует о том, что использование ИИ снижает глубину когнитивного привлечения.
  • Люди, работавшие с поддержкой ИИ, хуже запоминали созданный текст и меньше ощущали себя его авторами.
  • Во время четвертой сессии участники, ранее пользовавшиеся ИИ, показали более слабую нейронную координацию при переходе к самостоятельной работе, тогда как начинающие без инструментов при переходе к работе с ИИ демонстрировали более широкую мозговую активность. Это указывает на потенциальный когнитивный долг – утрату навыков критического мышления и глубокого анализа из-за чрезмерного возложения на ИИ.

Что это значит для нашего мозга и повседневной жизни?

Искусственный интеллект – чрезвычайно полезный инструмент, ускоряющий работу, облегчающий доступ к знаниям и помогающий в творчестве. Однако слишком частое и некритическое его использование может приводить к когнитивной пассивности – снижению памяти, способности к критическому мышлению, глубинному анализу и творческому поиску решений.

Особенно это касается людей, формирующих свои базовые когнитивные навыки. Чрезмерное возложение на ИИ создает "когнитивный долг" – постепенную утрату способности к самостоятельному глубокому мышлению.

Чтобы сохранить и развивать потенциал мозга, важно совмещать помощь ИИ с активным мышлением, упражнениями на память, анализ и творчество. Такой баланс поможет эффективно использовать технологии, не утрачивая при этом когнитивной самостоятельности.

Автор:
Кейт Щеглова