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Церемонія інавгурації Дональда Трампа. Повне відео
Дональду Трампу вдалося вдруге стати президентом США. Сьогодні він повернувся до Білого дому. Церемонія інавгурації пройшла у Капітолії - через прохолодну погоду її перенесли у приміщення. Трамп склав присягу близько 19:00 за Києвом, ставши 47-м президентом США.
Трансляція без перекладу доступна на сторінці Трампа у Facebook.
Трансляцію з церемонії інавгурації з українським перекладом вів "Голос Америки".
Головне з події читайте в матеріалі Delo.ua.