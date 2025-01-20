Церемонія інавгурації Дональда Трампа. Повне відео

Дональду Трампу вдалося вдруге стати президентом США. Сьогодні він повернувся до Білого дому. Церемонія інавгурації пройшла у Капітолії - через прохолодну погоду її перенесли у приміщення. Трамп склав присягу близько 19:00 за Києвом, ставши 47-м президентом США.