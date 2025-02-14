Німецький виробник дронів Quantum Systems подвоїть виробництво в Україні

Німецька компанія Quantum Systems, яка спеціалізується на виробництві безпілотних літальних апаратів, цього року має намір збільшити своє виробництво в Україні вдвічі.

Про це повідомило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

Зазначається, що делегація Мінстратегпрому офіційно розпочала свою участь у Мюнхенській безпековій конференції, зустрівшись з представниками німецької компанії Quantum Systems.

"Це хороший приклад локалізації виробництва. Quantum Systems вже відкрили в Україні два підприємства: R&D центр та обслуговування й розробка безпілотників. Компанія планує подвоїти виробництво цього року. Під час зустрічі обговорили, яким чином можна це пришвидшити", - йдеться в повідомленні.

За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна, мета – максимально швидко і ефективно забезпечити ЗСУ всім необхідним для захисту країни.

"Ми підсилюємо наших партнерів, допомагаємо їм на всіх етапах. Ми всі зацікавлені в одному результаті - якомога більше якісного озброєння для українського війська. Дякую Quantum Systems на вашу сміливість та послідовність у своїй роботі. Працюємо разом над тим, щоб таких компаній в Україні було все більше", - зазначив він.

Нагадаємо, в Україні запускають проєкт "Лінія дронів". Ініціатива спрямована на розвиток та масштабування ефективних підрозділів безпілотних систем ЗСУ. Крім того, Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств.