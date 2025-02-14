Немецкий производитель дронов Quantum Systems удвоит производство в Украине

Немецкая компания Quantum Systems, специализирующаяся на производстве беспилотных летательных аппаратов, в 2025 году намерена увеличить свое производство в Украине вдвое.

Об этом сообщило Министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины.

Делегация Минстратегпрома официально начала свое участие в Мюнхенской конференции безопасности, встретившись с представителями немецкой компании Quantum Systems.

"Это хороший пример локализации производства. Quantum Systems уже открыли в Украине два предприятия: R&D центр и обслуживание и разработка беспилотников. Компания планирует удвоить производство в этом году. Во время встречи обсудили, как можно это ускорить", — говорится в сообщении.

По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина, цель – максимально быстро и эффективно обеспечить ВСУ всем необходимым для защиты страны.

"Мы усиливаем наших партнеров, помогаем им на всех этапах. Мы все заинтересованы в одном результате — как можно больше качественного вооружения для украинской армии. Спасибо Quantum Systems на вашу смелость и последовательность в своей работе. Работаем вместе над тем, чтобы таких компаний в Украине было все больше", — отметил он.

Напомним, в Украине запускают проект "Линия дронов". Инициатива направлена на развитие и масштабирование эффективных подразделений беспилотных систем ВСУ. Кроме того, Министерство обороны Украины начало лицензированное производство современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.