Бойові бригади отримають по 7 мільйонів гривень на кожен батальйон

Бойові бригади отримають по 7 мільйонів гривень на кожен батальйон / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив про суттєве збільшення фінансування для бойових підрозділів. Згідно з новими правилами, кожна бригада отримає 7 мільйонів гривень на кожен батальйон, який бере участь у бойових діях.

Це означає зростання підтримки на десятки мільйонів гривень у масштабах ЗСУ.

Про відповідне рішення глава держави заявив після проведення Ставки верховного головнокомандувача, де розглядали питання, підняті військовими на фронті.

Серед інших ухвалених кроків:

  • закупівля пікапів, квадроциклів та іншої техніки за прямим фінансуванням для бригад, за аналогією з програмою забезпечення безпілотниками. Дозволять купувати як нову, так і вживану техніку;
  • спрощення та цифровізація списання майна для командирів корпусів і бригад, а також скорочення термінів цієї процедури;
  • скорочення часу нагородження військових, усунення зайвої бюрократії та модернізація документів. Міністерство оборони вже підготувало пропозиції, які реалізують найближчим часом.

На Ставці також заслухали доповіді з питань, які Зеленський обговорював із командирами під час поїздок на Харківщину та Сумщину. За словами президента, всі озвучені пропозиції враховуються, і відповідні рішення готуються.

Нагадаємо, на початку Зеленський доручив суттєво збільшити пряме фінансування бригад на закупівлю безпілотників, а також заявив про необхідність спростити процедури щодо закупівлі пікапів.

Автор:
Тетяна Гойденко