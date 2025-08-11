- Категория
Боевые бригады получат по 7 миллионов гривен на каждый батальон
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о существенном увеличении финансирования для боевых подразделений. Согласно новым правилам, каждая бригада получит 7 миллионов гривен на каждый батальон, участвующий в боевых действиях.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Зеленского.
Это означает рост поддержки на десятки миллионов гривен в масштабах ВСУ.
О соответствующем решении глава государства заявил после проведения Ставки Верховного главнокомандующего, где рассматривали вопросы, поднятые военными на фронте.
Среди других принятых шагов:
- Закупка пикапов, квадроциклов и другой техники по прямому финансированию для бригад, по аналогии с программой обеспечения беспилотниками. Позволят покупать как новую, так и подержанную технику;
- упрощение и цифровизация списания имущества для командиров корпусов и бригад, а также сокращение сроков этой процедуры;
- Сокращение времени награждения военных, устранение излишней бюрократии и модернизация документов. Министерство обороны уже подготовило предложения, реализуемые в ближайшее время.
На Ставке также заслушали доклады по вопросам, которые Зеленский обсуждал с командирами во время поездок в Харьковскую и Сумскую. По словам президента, все озвученные предложения учитываются и соответствующие решения готовятся.
Напомним, в начале Зеленский поручил существенно увеличить прямое финансирование бригад на закупку беспилотников, а также заявил о необходимости упростить процедуры закупки пикапов.