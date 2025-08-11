Боевые бригады получат по 7 миллионов гривен на каждый батальон

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о существенном увеличении финансирования для боевых подразделений. Согласно новым правилам, каждая бригада получит 7 миллионов гривен на каждый батальон, участвующий в боевых действиях.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Зеленского.

Это означает рост поддержки на десятки миллионов гривен в масштабах ВСУ.

О соответствующем решении глава государства заявил после проведения Ставки Верховного главнокомандующего, где рассматривали вопросы, поднятые военными на фронте.

Среди других принятых шагов:

Закупка пикапов, квадроциклов и другой техники по прямому финансированию для бригад, по аналогии с программой обеспечения беспилотниками. Позволят покупать как новую, так и подержанную технику;

по прямому финансированию для бригад, по аналогии с программой обеспечения беспилотниками. Позволят покупать как новую, так и подержанную технику; упрощение и цифровизация списания имущества для командиров корпусов и бригад, а также сокращение сроков этой процедуры;

для командиров корпусов и бригад, а также сокращение сроков этой процедуры; Сокращение времени награждения военных, устранение излишней бюрократии и модернизация документов. Министерство обороны уже подготовило предложения, реализуемые в ближайшее время.

На Ставке также заслушали доклады по вопросам, которые Зеленский обсуждал с командирами во время поездок в Харьковскую и Сумскую. По словам президента, все озвученные предложения учитываются и соответствующие решения готовятся.

Напомним, в начале Зеленский поручил существенно увеличить прямое финансирование бригад на закупку беспилотников, а также заявил о необходимости упростить процедуры закупки пикапов.