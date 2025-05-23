Операція Endgame: влада країн Європи, США і Канади ліквідувала мережу шкідливого ПЗ

Влада країн Європи, США та Канади в ході операції Endgame відключила понад 300 серверів зі шкідливим ПЗ по всьому світу, вилучила 3,5 мільйона євро у криптовалюті, а також видала міжнародні ордери на арешт 20 підозрюваних.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію агентства Reuters.

Німеччина, Франція, Нідерланди, Данія, Велика Британія, США та Канада об'єднали свої зусилля у боротьбі з найнебезпечнішими у світі різновидами шкідливого ПЗ та винуватцями, які стоять за ними.

Під час розслідування виявлено понад три десятки підозрюваних, і 20 осіб було притягнуто до кримінальної відповідальності. Було відключені не тільки сервери, а й нейтралізовані 650 доменів та вилучені мільйони євро у криптовалюті.

Операція з виявлення шкідливого ПЗ розпочалася у травні 2024 року. Вона стала найбільшою в історії операцією боротьби з ботнетами, в ході якої було вилучено 21,2 млн євро.

Шкідливе програмне забезпечення, знешкоджене цього тижня, відоме як "шкідливе програмне забезпечення початкового доступу". Воно використовується для початкового зараження, допомагаючи кіберзлочинцям непомітно проникати в системи жертв і завантажувати на їх пристрої більше шкідливого програмного забезпечення, наприклад програми-вимагачі.

Операція Endgame продовжиться, і про подальші дії буде оголошено на спеціальному сайті міжнародної коаліції. За даними агентства, 23 травня німецька влада включить вісімнадцять підозрювних до списку найбільш розшукуваних осіб ЄС.

Нагадаємо, у месенджері Telegram зафіксували розповсюдження шкідливих повідомлень нібито від технічної підтримки застосунку “Резерв+”.