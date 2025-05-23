Операция Endgame: власти стран Европы, США и Канады ликвидировали сеть вредоносного ПО

Власти стран Европы, США и Канады в ходе операции Endgame отключили более 300 серверов с вредоносным ПО по всему миру, изъяли 3,5 миллиона евро в криптовалюте, а также выдали международные ордера на арест 20 подозреваемых.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию агентства R euters.

Германия, Франция, Нидерланды, Дания, Великобритания, США и Канада объединили свои усилия в борьбе с самыми опасными в мире разновидностями вредоносного ПО и стоящими за ними виновниками.

В ходе расследования выявлено более трех десятков подозреваемых, и 20 человек были привлечены к уголовной ответственности.

Операция по выявлению вредоносного ПО началась в мае 2024 года. Она стала крупнейшей в истории операцией по борьбе с ботнетами, в ходе которой было изъято 21,2 млн евро.

Вредоносное программное обеспечение, обезвреженное на этой неделе, известно как "вредоносное программное обеспечение начального доступа".

Операция Endgame продолжится, и о дальнейших действиях будет объявлено на специальном сайте международной коалиции. По данным агентства, 23 мая немецкие власти включят восемнадцать подозреваемых в список самых разыскиваемых лиц ЕС.

Напомним, в мессенджере Telegram зафиксировали распространение вредоносных сообщений якобы от технической поддержки приложения "Резерв+".