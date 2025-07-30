Сирський заявив про необхідність максимально перевести навчання бійців ЗСУ під землю

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про необхідність перевести підготовку українських військових максимально під землю через постійну загрозу ударів ворожих ракет і дронів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Сирського.

За словами Сирського, уся територія України перебуває в зоні ризику, тому реагувати на сигнали повітряної тривоги й появу розвідувальних безпілотників потрібно миттєво. Відтак навчання мають бути організовані з максимальним урахуванням безпеки, включно з розміщенням під землею.

На нараді було заслухано доповідь заступника начальника Генштабу ЗСУ генерал-майора Ігоря Скибюка. Він повідомив, що оновлено програму базової загальновійськової підготовки (БЗВП), тривалість якої тепер становить 51 добу. Програма передбачає додатковий час на навчання з протидії ударним дронам, вогневу та інженерну підготовку, а також навички виживання в окопних умовах.

Також змінено програму адаптації бійців після прибуття до військових частин. У планах – підвищення кваліфікації військових на легкому автотранспорті, вдосконалення інструкторсько-викладацького складу навчальних центрів, а також розширення міжнародного компоненту навчання завдяки підтримці країн-партнерів.

Окремо Сирський відзначив роль громадянського суспільства. Завдяки благодійному фонду «Повернись живим» фінансується створення Школи підготовки інструкторів, а також три профільні школи — з підготовки фахівців БпЛА, РЕБ і розвідки.

Головнокомандувач наголосив, що головним пріоритетом залишається якісна підготовка особового складу, безпека військових та збереження їхнього життя і чим кращою буде підготовка воїнів, тим більш захищеними будуть і вони самі, і вся країна.

Нагадаємо, згідно з інформацією Сухопутних військ ЗСУ, вчора російські війська завдали ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів. Відомо про трьох загиблих та 18 поранених військовослужбовців.