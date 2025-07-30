Сырский заявил о необходимости максимально перевести обучение бойцов ВСУ под землю

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил о необходимости перевести подготовку украинских военных максимально под землю из-за постоянной угрозы ударов вражеских ракет и дронов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Сырского.

По словам Сырского, вся территория Украины находится в зоне риска, поэтому реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников нужно мгновенно. Следовательно, обучение должно быть организовано с максимальным учетом безопасности, включая размещение под землей.

На совещании был заслушан доклад заместителя начальника Генштаба ВСУ генерал-майора Игоря Скибюка. Он сообщил, что обновлена программа базовой общевойсковой подготовки (БЗИН), продолжительность которой теперь составляет 51 сутки. Программа предусматривает дополнительное время на обучение по противодействию ударным дронам, огневую и инженерную подготовку, а также навыки выживания в окопных условиях.

Также изменена программа адаптации бойцов по прибытии в воинские части. В планах – повышение квалификации военных на легком автотранспорте, усовершенствование инструкторско-преподавательского состава учебных центров, а также расширение международного компонента обучения благодаря поддержке стран-партнеров.

Отдельно Сырский отметил роль гражданского общества. Благодаря благотворительному фонду «Вернись живым» финансируется создание Школы подготовки инструкторов, а также три профильные школы — по подготовке специалистов БПЛА, РЭБ и разведки.

Главнокомандующий подчеркнул, что главным приоритетом остается качественная подготовка личного состава, безопасность военных и сохранение их жизни и чем лучше будет подготовка воинов, тем защищеннее будут и они сами, и вся страна.

Напомним, согласно информации Сухопутных войск ВСУ, вчера российские войска нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений. Известно о трех погибших и 18 раненых военнослужащих.