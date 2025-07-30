Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,79

--0,01

EUR

48,22

--0,47

Наличный курс:

USD

41,72

41,65

EUR

48,58

48,24

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Сырский заявил о необходимости максимально перевести обучение бойцов ВСУ под землю

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский
Вся территория Украины находится в зоне риска

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил о необходимости перевести подготовку украинских военных максимально под землю из-за постоянной угрозы ударов вражеских ракет и дронов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Сырского.

По словам Сырского, вся территория Украины находится в зоне риска, поэтому реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников нужно мгновенно. Следовательно, обучение должно быть организовано с максимальным учетом безопасности, включая размещение под землей.

На совещании был заслушан доклад заместителя начальника Генштаба ВСУ генерал-майора Игоря Скибюка. Он сообщил, что обновлена программа базовой общевойсковой подготовки (БЗИН), продолжительность которой теперь составляет 51 сутки. Программа предусматривает дополнительное время на обучение по противодействию ударным дронам, огневую и инженерную подготовку, а также навыки выживания в окопных условиях.

Также изменена программа адаптации бойцов по прибытии в воинские части. В планах – повышение квалификации военных на легком автотранспорте, усовершенствование инструкторско-преподавательского состава учебных центров, а также расширение международного компонента обучения благодаря поддержке стран-партнеров.

Отдельно Сырский отметил роль гражданского общества. Благодаря благотворительному фонду «Вернись живым» финансируется создание Школы подготовки инструкторов, а также три профильные школы — по подготовке специалистов БПЛА, РЭБ и разведки.

Главнокомандующий подчеркнул, что главным приоритетом остается качественная подготовка личного состава, безопасность военных и сохранение их жизни и чем лучше будет подготовка воинов, тем защищеннее будут и они сами, и вся страна.

Напомним, согласно информации Сухопутных войск ВСУ, вчера российские войска нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений. Известно о трех погибших и 18 раненых военнослужащих.

Автор:
Татьяна Гойденко