"Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії" на чолі з Артемом Колюбаєвим передала 80 тонн сіток для захисту військових

Війна вимагає не лише героїзму на фронті, а й згуртованості та винахідливості в тилу. Так народився проєкт “Павутиння” – ініціатива, що об’єднала зусилля одразу кількох громадських організацій та волонтерських фондів.

Про проєкт "Павутиння" та волонтерів

Ключову роль у реалізації цього проєкту відіграють волонтери "Спілки підприємців теле- та кіноіндустрії", яку очолює Артем Колюбаєв, а також благодійного фонду "Батальйон волонтер" і громадської організації "Фундація Течія" Олега Крота.

Саме завдяки спільній щоденній роботі та взаємодії вдалося налагодити постачання антидронових сіток, які ефективно використовують українські військові.

Проєкт "Павутиня" було запущено у вересні 2024 року. З того часу його учасникам вдалося налагодити системні поставки сіток з-за кордону.

У цьому допомагають і міжнародні партнери з Нідерландів та Данії, які організовують доставку такого корисного вантажу в Україну.

Про реалізацію проєкту

Реалізація проєкту "Павутиння" стала можливою завдяки співпраці волонтерів, громадських організацій та благодійних фондів.

За весь час проєкту вдалось передати на передову понад 600 тон сіток. В умовах війни рибальські сітки набули нового значення. Тепер вони допомагають рятувати техніку, захищати позиції та зривати плани ворога.

Це спільна ініціатива, що поєднує різні ресурси, досвід та знання, щоб забезпечити військових необхідним захистом.

Ця ініціатива – ще один доказ того, що перемога України залежить не лише від сили зброї, а й від сили єдності. Кожен, хто підтримує проєкт, робить свій внесок у захист нашої країни.

Раніше повідомлялось, що локалізація виробництва комплектуючих є важливою складовою оборонної стратегії України. Ринок компонентів активно розвивається, забезпечуючи виробництво різноманітних деталей та систем для озброєння.