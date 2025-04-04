У яких випадках можна оскаржити податок на нерухомість

Щороку податкова служба нараховує податок на нерухомість у випадках, коли площа майна перевищує допустимі (пільгові) розміри.

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Українське законодавство передбачає, що кожному регіоні встановлюється свій коефіцієнт сплати податку "на розкіш". Проте згідно із загальним правилом, податкові нарахування не повинні перевищувати 1,5%.

Податкова розраховує податок на нерухомість, виходячи із даних з єдиного державного реєстру нерухомого майна.

Власнику майна, яке підлягає оподаткуванню, після закінчення звітного періоду до 1 липня надсилається податкове повідомлення, в якому вказується, що площа майна перевищує норми, на які не накладаються стягнення. Це 60 кв. метрів, якщо це квартира, і 120 кв.метрів площі будинку. У випадку, якщо йдеться про квартиру і будинок, площа не повинна перевищувати 180 кв. м. Інакше доведеться платити за кожен зайвий квадрат.

Втім, як зазначив в коментарі Delo.ua адвокат ЮКК «Де-юре» Димирій Стріченко, в законі також передбачений порядок оскарження нарахування податку.

Як оскаржити податкові нарахування: поради юриста

Оскаржуються податкові нарахування за стандартною процедурою - у адміністративному або ж судовому порядку.

"Власник майна може звернутися до податкової служби протягом 10 днів з дня повідомлення. У документі вказується, що було вчинено неналежне обрахування. Якщо податкова побачить доцільність викладених обгрунтувань, може скасувати нарахування податку. Якщо ні - можна звертатися з позовом до суду", - наголосив адвокат.

За словами Стріченка, у судовій практиці є три випадки, коли можна оскаржувати нарахування податку на нерухомість.

По-перше, якщо податок був нарахований помилково.

"Наприклад, якщо фізособа вже не володіє вказаним майном: продала чи передала у дарування нерухомість у попередньому звітному періоді, однак ці відомості не були внесені до державного реєстру речових прав", - пояснив адвокат.

Також податок міг містити обрахування з помилками - з неактуальною ставкою мінімальної заробітної платні або ж невірним коефіцієнтом. На 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата становила 7100 грн. Тож максимальний розмір ставки — 106,5 грн за 1 кв. м.

По-друге, якщо власник майна підпадає під категорію податкових пільговиків - які не зобов'язані сплачувати податок.

Зокрема від податку не звільняються військовослужбовці, пенсіонери. Натомість мають право несплачувати такі категорії:

власники нерухомості, сумарна площа якої не перевищує встановлених норм

власники, чия нерухомість знаходиться на окупованих територіях, пошкоджена, зруйнована чи в зоні активних бойових дій.

По-третє, якщо помилково нарахування зробили на об'єкти нерухомості, які виведені з-під оподаткування. Зокрема це:

дитячі будинки сімейного типу,

житло, яке належить дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування та дітям з інвалідністю, які виховуються одинокими матерями чи батьками, але не більше одного такого об’єкта на дитину,

власність громадських об’єднань осіб з інвалідністю та їхніх підприємств,

житло, яке належить багатодітним або прийомним сім’ям, де виховується п’ять та більше дітей.

Оплата податку залежить від ставки податку та площі, що перевищує норму. Її визначає місцева влада у відсотках від мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного року.

Як напрактиці виглядає обрахунок податку на нерухомість

Якщо власник володіє квартирою площею 65 кв. м іставка податку становить 1,5 %: 7100 грн х 1,5 відсотка = 106,5 грн. Оподатковувана площа — 5 кв. м (65 кв. м – 60 кв. м)

Сума податку становить: 5 кв. метрів х 106,50 грн = 532,50 грн.

Податок слід сплатити впродовж 60 днів з моменту отримання повідомлення. Повідомлення має прийти в особистий кабінет платника податків або рекомендованим листом на пошту до 1 липня.

За несвоєчасну сплату податку нараховується штраф у розмірі 5%, якщо затримка до 30 днів включно, 10% — понад 30 днів суми податкового боргу.

Як повідомляло раніше Delo.ua, протягом січня та лютого 2025 року ДПС повернула платникам податків 28,7 мільярдів гривень ПДВ.