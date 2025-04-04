В каких случаях можно обжаловать налог на недвижимость

Ежегодно налоговая служба начисляет налог на недвижимость в случаях, когда площадь имущества превышает допустимые (льготные) размеры.

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Украинское законодательство предусматривает, что в каждом регионе устанавливается свой коэффициент уплаты налога "на роскошь". Однако, согласно общему правилу, налоговые начисления не должны превышать 1,5%.

Налоговая рассчитывает налог на недвижимость исходя из данных из единого государственного реестра недвижимого имущества.

Владельцу имущества, которое подлежит налогообложению, по окончании отчетного периода до 1 июля направляется налоговое уведомление, указывающее, что площадь имущества превышает нормы, на которые не налагаются взыскания. Это 60 кв. метров, если это квартира, и 120 кв. В случае, если речь идет о квартире и доме, площадь не должна превышать 180 кв. м. Иначе придется платить за каждый лишний квадрат.

Впрочем, как отметил в комментарии адвокат ЮКК «Де-юре» Димирий Стриченко, в законе также предусмотрен порядок обжалования начисления налога.

Как обжаловать налоговые начисления: советы юриста

Обжалуются налоговые начисления по стандартной процедуре — в административном или судебном порядке.

"Владелец имущества может обратиться в налоговую службу в течение 10 дней со дня уведомления. В документе указывается, что было совершено ненадлежащее исчисление. Если налоговая увидит целесообразность изложенных обоснований, может отменить начисление налога. Если нет — можно обращаться с иском в суд", — подчеркнул адвокат.

По словам Стриченко, в судебной практике есть три случая, когда можно обжаловать начисление налога на недвижимость.

Во-первых, если налог был начислен по ошибке.

"Например, если физлицо уже не владеет указанным имуществом: продало или передало в дарение недвижимость в предыдущем отчетном периоде, однако эти сведения не были внесены в государственный реестр вещных прав", — пояснил адвокат.

Также налог мог содержать учет с ошибками — с неактуальной ставкой минимальной заработной платы или неверным коэффициентом. На 1 января 2024 года минимальная заработная плата составила 7100 грн. Так что максимальный размер ставки — 106,5 грн за 1 кв. м.

Во-вторых, если собственник имущества подпадает под категорию налоговых льготников – которые не обязаны уплачивать налог.

В частности, от налога не освобождаются военнослужащие, пенсионеры. Вместо этого имеют право не платить следующие категории:

владельцы недвижимости, суммарная площадь которой не превышает установленные нормы

владельцы, чья недвижимость находится на оккупированных территориях, повреждена, разрушена или в зоне активных боевых действий.

В-третьих, если ошибочно начисления произвели на объекты недвижимости, выведенные из-под налогообложения. В частности это:

детские дома семейного типа,

жилье, принадлежащее детям-сиротам, лишенным родительской опеки и детям с инвалидностью, которые воспитываются одинокими матерями или родителями, но не более одного такого объекта на ребенка,

собственность общественных объединений лиц с инвалидностью и их предприятий,

жилье, принадлежащее многодетным или приемным семьям, где воспитывается пять и более детей.

Оплата налога зависит от ставки налога и площади, превышающей норму. Ее определяют местные власти в процентах от минимальной заработной платы на 1 января отчетного года.

Как на практике выглядит расчет налога на недвижимость

Если владелец владеет квартирой площадью 65 кв. м ставка налога составляет 1,5%: 7100 грн х 1,5 процента = 106,5 грн. Облагаемая налогом площадь — 5 кв. м (65 кв. м – 60 кв. м)

Сумма налога составляет: 5 кв. метров х 106,50 руб. = 532,50 руб.

Налог следует уплатить в течение 60 дней с момента получения уведомления. Сообщение должно прийти в личный кабинет налогоплательщика или заказным письмом на почту до 1 июля.

За несвоевременную уплату налога начисляется штраф в размере 5%, если задержка до 30 дней включительно, 10% — более 30 дней суммы налогового долга.

Как сообщало ранее Delo.ua, в течение января и февраля 2025 года ГНС вернула налогоплательщикам 28,7 миллиарда гривен НДС .