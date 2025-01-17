Українські банки завершили перехід на нові вимоги ЄС щодо капіталу

Станом на 1 січня 2025 року банківська система України завершила другий етап переходу на трирівневу структуру капіталу, як це передбачено вимогами ЄС.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Згідно зі статистичними даними, банки зберігають достатній рівень капіталу для стійкості до можливих шоків і мають ресурси для продовження кредитування економіки.

У рамках закону України "Про банки і банківську діяльність", що набрав чинності 5 серпня 2024 року, банківська система перейшла на трирівневу структуру капіталу з поетапним досягненням мінімальних нормативів:

з 5 серпня до 31 грудня 2024 року – не менше ніж 8,5%;

з 1 січня до 30 червня 2025 року – не менше ніж 9,25%;

з 1 липня 2025 року – не менше ніж 10%.

Перехідні положення дозволили банкам інтегрувати проміжний прибуток і накопичені доходи до основного капіталу першого рівня, що стало значним підсиленням його якості.

Стан капіталу банківської системи

Станом на початок 2025 року нормативи капіталу банківської системи виглядають так:

Норматив достатності регулятивного капіталу – 17,35%;

Норматив достатності капіталу 1 рівня – 16,92%;

Норматив достатності основного капіталу 1 рівня – 16,92%.

У НБУ наголосили, що ці показники значно перевищують мінімальні вимоги, що демонструє стійкість банківської системи.

Згідно з повідомленням, попри досягнення, у 2025 році очікується відображення у фінансовій звітності підвищеної ставки податку на прибуток, що вплине на зниження показників прибутковості за 2024 рік. Це може спричинити зменшення нормативів капіталу в окремих банків.

Очікується, що ефект від підвищення податку стане зрозумілим після публікації річної фінансової звітності, підтвердженої аудитом. Для деяких банків це може стати підставою для перегляду програм капіталізації.

Зазначимо, що розмір власного капіталу НБУ в першому півріччі 2024 року збільшився на 29% – з 420 мільярдів гривень до 543 мільярдів гривень. Це відбулося переважно за рахунок накопичення прибутку поточного року.