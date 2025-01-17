Украинские банки завершили переход на новые требования ЕС по капиталу

По состоянию на 1 января 2025 г. банковская система Украины завершила второй этап перехода на трехуровневую структуру капитала, как это предусмотрено требованиями ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Согласно статистическим данным, банки сохраняют достаточный уровень капитала для устойчивости к возможным шокам и имеют ресурсы для продления кредитования экономики.

В рамках вступившего в силу 5 августа 2024 года закона Украины "О банках и банковской деятельности" банковская система перешла на трехуровневую структуру капитала с поэтапным достижением минимальных нормативов:

с 5 августа по 31 декабря 2024 года – не менее 8,5%;

с 1 января по 30 июня 2025 года – не менее 9,25%;

с 1 июля 2025 года – не менее 10%.

Переходные положения позволили банкам интегрировать промежуточную прибыль и накопленные доходы в основной капитал первого уровня, что стало значительным усилением его качества.

Состояние капитала банковской системы

По состоянию на начало 2025 года нормативы капитала банковской системы выглядят следующим образом:

Норматив достаточности регулятивного капитала – 17,35%;

Норматив достаточности капитала 1 уровня – 16,92%;

Норматив достаточности основного капитала 1 уровня – 16,92%.

В НБУ подчеркнули, что эти показатели значительно превышают минимальные требования, что показывает устойчивость банковской системы.

Согласно сообщению, несмотря на достижения в 2025 году ожидается отражение в финансовой отчетности повышенной ставки налога на прибыль, что повлияет на снижение показателей доходности за 2024 год. Это может повлечь за собой уменьшение нормативов капитала у отдельных банков.

Ожидается, что эффект от повышения налога станет ясен после публикации годовой финансовой отчетности, подтвержденной аудитом. Для некоторых банков это может послужить основанием для пересмотра программ капитализации.

Отметим, что размер собственного капитала НБУ в первом полугодии 2024 увеличился на 29% — с 420 миллиардов гривен до 543 миллиардов гривен. Это произошло в основном за счет накопления прибыли в текущем году.