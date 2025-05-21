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Уряд з держбюджету передав майже 9 млн гривень на дослідження у сфері оборони, ІТ та космосу
Уряд погодив передання частини бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки України на 2025 рік, до Національної академії наук України. Загальний обсяг переданих призначень становитиме 8,87 млн грн.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу МОН.
Це рішення забезпечить продовження науково-дослідних робіт, розпочатих у 2024 році установами, які були передані з підпорядкування МОН до структури НАН України.
Кошти отримають:
- Інститут магнетизму імені В. Г. Бар’яхтара НАН України;
- Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України;
- Науково-дослідний інститут "Миколаївська астрономічна обсерваторія".
Про які дослідження йдеться?
У 2025 році за цими напрямами заплановано виконання як фундаментальних, так і прикладних досліджень у галузях енергетики, нанотехнологій, оборонної безпеки, штучного інтелекту, космічної техніки, зокрема:
- дослідження магнітних наноматеріалів і термоелектричних ефектів;
- оборонних технологій;
- контроль космічного простору в оптичному та радіодіапазонах;
- збереження й розвиток меридіанного архіву Миколаївської обсерваторії як об’єкта національного надбання.
Нагадаємо, впродовж січня-квітня 2025 року Україна із загального фонду державного бюджету на пріоритетні видатки витратила 1,2 трлн гривень. Понад 60% коштів спрямували на стабільне фінансування потреб Сил оборони.