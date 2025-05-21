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Уряд з держбюджету передав майже 9 млн гривень на дослідження у сфері оборони, ІТ та космосу

гривня
НАН України для продовження наукових досліджень отримає додаткові кошти. / Depositphotos

Уряд погодив передання частини бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки України на 2025 рік, до Національної академії наук України. Загальний обсяг переданих призначень становитиме 8,87 млн грн.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу МОН.

Це рішення забезпечить продовження науково-дослідних робіт, розпочатих у 2024 році установами, які були передані з підпорядкування МОН до структури НАН України.

Кошти отримають:

  • Інститут магнетизму імені В. Г. Бар’яхтара НАН України; 
  • Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України; 
  • Науково-дослідний інститут "Миколаївська астрономічна обсерваторія".

Про які дослідження йдеться?

У 2025 році за цими напрямами заплановано виконання як фундаментальних, так і прикладних досліджень у галузях енергетики, нанотехнологій, оборонної безпеки, штучного інтелекту, космічної техніки, зокрема:

  • дослідження магнітних наноматеріалів і термоелектричних ефектів; 
  • оборонних технологій; 
  • контроль космічного простору в оптичному та радіодіапазонах; 
  • збереження й розвиток меридіанного архіву Миколаївської обсерваторії як об’єкта національного надбання.

Нагадаємо, впродовж січня-квітня 2025 року Україна із загального фонду державного бюджету на пріоритетні видатки витратила 1,2 трлн гривень. Понад 60% коштів спрямували на стабільне фінансування потреб Сил оборони.

Автор:
Тетяна Ковальчук