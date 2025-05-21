Правительство из госбюджета передало почти 9 млн гривен на исследования в сфере обороны, ИТ и космоса

Правительство согласовало передачу части бюджетных назначений, предусмотренных Министерству образования и науки Украины на 2025 год, в Национальную академию наук Украины. Общий объем переданных назначений составит 8,87 млн. грн.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу МОН.

Это решение обеспечит продолжение научно-исследовательских работ, начатых в 2024 году учреждениями, которые были переданы по подчинению МОН структуре НАН Украины.

Средства получат:

Институт магнетизма им. Г. Барахаттера НАН Украины;

Международный научно учебный центр информационных технологий и систем НАН Украины;

Научно-исследовательский институт "Николаевская астрономическая обсерватория".

О каких исследованиях идет речь?

В 2025 году по этим направлениям запланировано выполнение как фундаментальных, так и прикладных исследований в области энергетики, нанотехнологий, оборонной безопасности, искусственного интеллекта, космической техники, в частности:

исследование магнитных наноматериалов и термоэлектрических эффектов;

оборонных технологий;

контроль космического пространства в оптическом и радиодиапазонах;

сохранение и развитие меридианного архива Николаевской обсерватории как объекта национального достояния.

Напомним, в январе-апреле 2025 года Украина из общего фонда государственного бюджета на приоритетные расходы потратила 1,2 трлн гривен. Более 60% средств было направлено на стабильное финансирование потребностей Сил обороны.