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Правительство из госбюджета передало почти 9 млн гривен на исследования в сфере обороны, ИТ и космоса
Правительство согласовало передачу части бюджетных назначений, предусмотренных Министерству образования и науки Украины на 2025 год, в Национальную академию наук Украины. Общий объем переданных назначений составит 8,87 млн. грн.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу МОН.
Это решение обеспечит продолжение научно-исследовательских работ, начатых в 2024 году учреждениями, которые были переданы по подчинению МОН структуре НАН Украины.
Средства получат:
- Институт магнетизма им. Г. Барахаттера НАН Украины;
- Международный научно учебный центр информационных технологий и систем НАН Украины;
- Научно-исследовательский институт "Николаевская астрономическая обсерватория".
О каких исследованиях идет речь?
В 2025 году по этим направлениям запланировано выполнение как фундаментальных, так и прикладных исследований в области энергетики, нанотехнологий, оборонной безопасности, искусственного интеллекта, космической техники, в частности:
- исследование магнитных наноматериалов и термоэлектрических эффектов;
- оборонных технологий;
- контроль космического пространства в оптическом и радиодиапазонах;
- сохранение и развитие меридианного архива Николаевской обсерватории как объекта национального достояния.
Напомним, в январе-апреле 2025 года Украина из общего фонда государственного бюджета на приоритетные расходы потратила 1,2 трлн гривен. Более 60% средств было направлено на стабильное финансирование потребностей Сил обороны.