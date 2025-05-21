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За четыре месяца из общего фонда госбюджета потратили 1,2 трлн грн: куда направили средства

Денис Шмигаль
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль. / Правительственный портал

В течение января-апреля 2025 Украина из общего фонда государственного бюджета на приоритетные расходы потратила 1,2 трлн гривен. Более 60% средств было направлено на стабильное финансирование потребностей Сил обороны.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, которое он сделал во время заседания Кабмина 21 мая.

"За четыре месяца 2025 года из общего фонда госбюджета потратили 1,2 трлн грн. на приоритетные расходы", — сообщил глава правительства

По его словам, более 365 млрд грн из указанных средств направлено на зарплаты военнослужащим, почти 84 млрд грн – на закупку техники, оружия, боеприпасов, продовольствия для ВСУ.

"Полноценное финансирование Сил обороны — неизменный приоритет правительства с первых дней полномасштабного вторжения. Все обязательства перед нашими защитниками государство выполняет вовремя и в полном объеме. Так будет и дальше", — подчеркнул Шмигаль.

Кроме того, среди общих бюджетных расходов ключевым остается финансирование социального сектора.

В частности средства израсходовали следующие потребности:

  • более 50 млрд грн за 4 месяца профинансирована программа медицинских гарантий НСЗУ;
  • почти на 213 млрд грн — на социальные выплаты, пособия, стипендии;
  • почти 54 млрд грн государство направило на места.

Премьер-министр отметил помощь в финансировании невоенных расходов партнеров нашей страны, но в то же время подчеркнул, что Россия должна заплатить за все причиненные убытки.

"Работаем над тем, чтобы до конца года были открыты все 45 категорий Реестра убытков", — отметил премьер.

Напомним, за январь-апрель 2025 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 856,3 млрд. гривен. Основная часть доходов обеспечена за счет налоговых и таможенных поступлений.

Автор:
Татьяна Ковальчук