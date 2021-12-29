7 трендов, которые усилились во время пандемии и будут менять бизнес-среду в 2022 году

В новогодние праздники заглядывать в следующий год — старый добрый ритуал, но речь пойдет не о прогнозах, которые никогда не сбываются, а о ключевых трендах, которые начали проявляться еще до пандемии, но с началом эпидемии многократно усилились и теперь меняют бизнес-среду.

Миграция и изменение рынка труда

Урбанизация и миграция — это многолетний тренд, который за последние лет 10 в Украине многократно усилился, но пандемия подарила ему новое дыхание. Появилась прослойка людей, которые могут работать удаленно. Понятие "удаленка" плотно вошло в нашу жизнь.

Но "удаленка" распространяется в основном на креативный класс. Люди, занятые в производстве и обслуживании, не могут работать удаленно, и здесь мы наблюдаем тенденцию перемещения людей в крупные города.

И, с одной стороны, в регионах есть производство, с другой — нет людей. Перенести производство в столицу? Не вариант! Обходиться без специалистов на высококонкурентном рынке? Тоже не получится.

Работодатель хоть и медленно, но начинает понимать, что нужно работать с проектными группами и кросс-командами, отдавать процессы на аутсорсинг, конкурировать с предприятиями Восточной Европы за рабочие руки и предлагать краткосрочные контракты.

Такие программы уже запущены многими производственными и торговыми компаниями. HR-службы других компаний все еще пытаются работать старыми методами, но и они обречены на изменения.

Обострение конкуренции и новые игроки

В новой экономике, которую мы получили, очень сложно сохранять монополию и лидерство. Вообще, монополия и выраженное рыночное лидерство формируются на стабильных рынках. В ситуации, когда все стремительно меняется, невозможно "усидеть" на своей доле рынка. Изменения технологий, моделей бизнеса и самого потребителя как ключевого фактора бизнеса не предполагает стабильного превосходства крупных игроков (я не беру случаи, когда бизнес финансируется за счет бюджета государства). Процессы смены отраслевых лидеров не сразу заметны со стороны, но внутри отраслей они уже идут.

Снижение цен на товары, рост цен на услуги

Мы находимся в экономике постдефицита. Мир насытился товарами и потерял к ним интерес. На рынке рекламы есть специалисты, которые называются "арбитражники" — они вкладывают свои деньги в рекламу товара или услуг и зарабатывают комиссию от продаж. От них я услышала термин "мертвая товарка": последние несколько лет арбитражники работают с криптой, фармой, гемблингом, финансовыми рынками, но никто из них не хочет браться за товар.

Во всем мире товары дешевеют, услуги дорожают. И эта тенденция будет нарастать, существенно меняя рынок. Сегодня почти о любом товаре можно сказать, что он больше не является самодостаточным, к нему должна прилагаться сервисная составляющая.

Бизнес-тренды 2022

Диджитал? Нет, фиджитал!

Диджитализация объявлена трендом номер один. Электронная коммерция стремительно растет, но не стоит спешить прощаться с офлайн-миром. Конечно, распространение смартфонов, проникновение интернета и повышение безопасности интернет-расчетов будут стимулировать диджитализацию, но есть противовесные факторы: пожилое население (которое в крупных городах является активным потребителем), рост цен на курьерскую доставку, низкий уровень доверия к продавцам, сложности с возвратом и т.д.

За последний год я дважды столкнулась с ситуацией, когда тотальная диджитализация бизнеса привела к оттоку потребителей.

Обратите внимание, что пока офлайн-бизнес диджитализируется, маркетплейсы открывают офлайн-розницу.

Не будет полного диджитал, будет фиджитал-модель, где физический мир будет дополнен и усовершенствован диджитал-инструментами.

Потребитель — новый стиль жизни

Ключевой фактор бизнеса — это потребитель. Пандемия изменила поведенческие паттерны потребителя и поменяла его представление о стиле жизни и материальных ценностях.

Смена потребительских ценностей — это отдельная огромная тема, но в ней важно выделить две тенденции.

Первая: потребитель переходит от владения к использованию, и нас ждет рост рынка сервиса, аутсорсинга и проч.

Вторая: потребитель теряет интерес к "демонстративному потреблению".

В конце ХІХ века американский социолог Витлен написал важную для маркетинга книгу "Теория праздного класса", описав "демонстративное потребление" — потребление товаров, которые не важны для выживания, удобства, тепла и т.п., а служат исключительно атрибутом принадлежности к определенному социальному классу. Экономика второй половины ХХ века и начала ХХІ века во многом росла за счет такого потребления. Теперь бизнесу придется иметь дело с очень рациональным потребителем.

Информационная эпоха

Постиндустриальный мир все чаще называют информационным. Человек никогда раньше не жил в таком информационном разнообразии. Это делает потребителя, с одной стороны, очень тревожным и недоверчивым, с другой стороны, дарит иллюзию "прозрачности" мира: кажется, что в мире столько информации, что правду невозможно скрыть. Потребитель хочет быть осознанным и усиленно потребляет информацию, не учитывая, что эту информацию ему подбирает алгоритм. Рекламные гиганты уже заговорили о том, что грань между рекламой и органическим контентом должна стираться. Начинается серьезная информационная конкуренция: чем больше ваша информационная доминанта на рынке, тем выше доверие потребителя.

Бизнес в условиях энтропии

Турбулентность, энтропия, хаос, неопределенность — все эти слова звучат давно, но что такое настоящая энтропия, бизнесу только предстоит узнать. Изменения происходят настолько быстро, что даже опытные отраслевые игроки теряют понимание рынка. Поэтому растет спрос на исследования, аналитику данных.

Как сказал Андреас Вейгенд (бывший главный научный сотрудник Amazon, преподаватель известных университетов): "Сегодня нанимать специалистов по статистике — это как гонка вооружений". Чем больше бизнес знает о рынке и потребителе, тем он ближе к пониманию потребностей своего потребителя. На рынке постдефицита это самое важное.