Адаптируйся или умри: почему важна цифровизация финсектора 

COVID-19 — один из основных катализаторов диджитализации в финансовом секторе в 2020 году. Однако банки и финансовые компании со сложной вертикальной структурой могут испытывать огромные трудности и затраты, на пути к цифровизации.

Многие финансовые учреждения в мире после введения масштабного карантина в своих юрисдикциях осознали, что их инфраструктура не готова к дистанционной работе с клиентами. Но если компания приняла для себя на стратегическом уровне необходимость обеспечения гибкого изменения, максимального контроля над используемыми ресурсами, гарантии доступности и возможности масштабирования услуг по мере роста бизнеса, то ответом на эти запросы есть облачные технологии. Работа с "облаками" дает возможность быстро запускать изменения, новые продукты и сервисы, соединяя между собой существующие цепочки интеграций, и меняя культуру работы компании в целом. За таким подходом будущее.

Мы видим, что сейчас применение облака вышло на главный план. Есть банки, которые давно используют эту технологию в различных контекстах, и они уже довольно опытны в этом плане. Для банков, которые есть частью региональных или международных банковских групп, применение облачных технологий очень важно, поскольку в рамках их организаций сейчас происходит большое количество трансформационных процессов. И они часто используют облако для обмена и сбережения различной информации для этих целей.

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При этом для финтех-компаний, клауд инфраструктура — ключевая, так как они используют все сервисы в облаках. Но самое главное, что такой формат работы и интеграции с облачными инфраструктурами позволяет гораздо быстрее создавать новые фичи в продуктах, гибко масштабировать инфраструктуру, а также безопасно содействовать с третьими сторонами, — теми же банковскими корсистемами, валютными биржами и блокчейнами.

Облачные технологии с юридической точки зрения

Концептуально украинское законодательство не ограничивает применение облачных технологий в финансовом секторе, то есть прямых запретов для этого нет. И многие банки на самом деле опытные пользователи удаленных сервисов.

Но при этом у нас есть "Закон о защите информации в информационно-коммуникационных системах", и этим законом установлено требование, что информация, которая подлежит защите, например, банковская тайна, должна обрабатываться так называемой комплексной системой защиты информации.

В облачной среде это может значить, что поставщик облачной услуги для банка, на мощностях которого обрабатывается банковская тайна, должен соответствовать норме этого закона. Таким образом, если банки пользуются услугами не локального, а глобального поставщика облачных услуг, например, Amazon или Microsoft, то исполнение требования может быть проблематичным с точки зрения провайдера, так как может потребовать локализации его инфраструктуры.

При этом, если же говорить об уровне нормативных подзаконных актов, то НБУ начал имплементацию международных стандартов в сфере защиты данных, которые в принципе предполагают возможность применения облачных технологий. Поэтому, рынок ждет от регулятора их дальнейшего внедрения, так как есть некая правовая неопределенность в контексте того, как и в каком объеме банки могут использовать облачные решения.

Как быстро и дешево внедрять цифровые инновации

Самое важное на пути цифровизации — это желание и компетенции. Любая компания может пойти по теоретическим аспектам развития цифровизации, начиная с того, чтобы внутри каждого отдела постепенно взращивать в людях компетенции, необходимые для совершения трансформации, или же разрабатывая отдельные продукты для цифровизации. Но самый эффективный подход — создание инновационных команд, где люди работают отдельно от материнской компании, а в некоторых случаях даже формируются отдельные юридические лица для создания Центров Инноваций.

Также важно использовать стартап-практики, где посредством быстрых циклов ищется оптимальное решение, создается минимально жизнеспособный продукт и внедряются изменения быстрыми итерациями. При этом многие могут подумать, что если делать изменения быстро, то уровень качества упадет. Но если количество итераций увеличить, тогда результат будет удовлетворительным.

Преграды на пути цифровой трансформации банковского сектора

Один из основных и самых сложных аспектов трансформации для традиционного банка — возможность перестроиться внутри организационно. Поскольку обычно банки построены по классической управленческой модели, — это всегда некая пирамида, сверху которой находится руководство, а на нижних этажах — департаменты и управления.

В свою очередь, современные компании часто строятся по децентрализованным горизонтальным моделям. И эта модель довольно критично отличается от финансовой управленческой модели. Поэтому сотрудничество с таким инновационным центром может помочь банку преодолеть трансформационные трудности.

Таким образом, компании, которые уже включились в трансформационный процесс — будут в будущем "на коне". А у пассивных игроков будет меньше шансов оставаться конкурентными по той простой причине, что они будут гораздо больше тратить денег на поддержку и развитие бизнеса, чем те компании, которые уже трансформировались. Это своего рода природный отбор. Ясно, что все компании не диджитализируются, но тот финансовый и платежный ландшафт, который мы видим и в Украине и в мире, через 5-10 лет будет совершенно другим.

Колонка подготовлена в соавторстве с CTO Wirex R&D Русланом Колодяжным.