Финансы 10 минут назад

Мир удобных платежей: украинский финтех стартап запустился на рынке Скандинавии

Стартап PayCore.io отобрали в программу Nordic Fast Track, организованную Copenhagen FinTech Lab (Копенгаген)

Команда финтех стартапа PayCore.io. Фото: архив компании Команда финтех стартапа PayCore.io. Фото: архив компании
Команда финтех стартапа PayCore.io. Фото: архив компании

Украинский финансово технологический стартап PayCore.io отобрали в программу Nordic Fast Track, организованную Copenhagen FinTech Lab (Копенгаген). Это позволит компании найти клиентов и партнеров на месте после запуска на рынке Скандинавии.

Как рассказали Delo.ua в самой компании, программа ориентирована на не датские финтех-стартапы, которые хотят вывести свои решения на датский, скандинавский или европейский рынок. При этом используя Копенгаген в качестве базы для развития и масштабирования.

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"Мы рады быть принятым как в FinTech сообщество Копенгагена, так и целого региона. Мы видим развитие нашей компании не только в выходе на новые рынки, а в развитии всей экосистемы онлайн платежей и сотрудничестве с другими финтех компаниями по всему миру. Мы ищем партнеров, которые будут представлять наши решения в различных уголках земного шара и Копенгаген является прекрасной отправной точкой", — отметил сооснователь и COO PayCore.io Денис Мельников.

Он уточнил, что их компания представляет собой хаб интеграций со всеми возможными платежными провайдерами и банками-эквайерами (банк или финансовая организация, обрабатывающие платежи по кредитным или дебетовым картам от имени продавца). Мельников уточнил, что сейчас на платформе уже больше 100 готовых интеграций.

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"Наша миссия — удобный мир платежей. Можно подключить PayPal или другую платежную систему в один клик. Если в онлайн-магазине их несколько, с помощью PayCore.io можно управлять и следить за всеми транзакциями в одном месте. Можно также создать своего платежного провайдера на базе платформы (white label). Помимо рынка Скандинавии, мы работаем с рынками СНГ и Восточной Европы. Также у нас есть офис в Лондоне и мы планируем развиваться на этих рынках еще активней", — рассказал нам, добавив, что сейчас в команде стартапа 40 человек.

Отметим, что Copenhagen FinTech Lab предоставляет участникам офисное помещение в Копенгагене на два месяца, помощь в поиске клиентов, партнеров, инвесторов, юридическую помощь, доступы к необходимым данным и прочее. Сами PayCore.io позиционируют себя, как технологическую компанию, которая предлагает программные решения для обработки платежей для онлайн-бизнеса и платежных систем. Основана она была в 2016 году, имеет штаб-квартиру в Лондоне и офис разработки в Киеве.

Напомним, ранее стало известно, что Национальный банк Украины намерен создать платформу Sandbox, позволяющую финтех-компаниям под контролем регулятора создавать новые сервисы, под которые пока нет нормативно-законодательной базы.

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