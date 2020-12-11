Безналоговая ликвидация КИК или конец острова сокровищ

"Остров сокровищ"… книжку про пиратов написал когда-то Роберт Луи Стивенсон.

А ведь знаете — история повторяется. В несколько ином виде, но часто в одних и тех же местах. Взять, к примеру, Карибский регион. Именно здесь (70 км южнее Кубы) находится остров Пинос — тот самый "Остров сокровищ", где хранил свои денежки знаменитый капитан Флинт.

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"Пиратская часть денежной истории" карибских островов закончилась давно, еще в 18-ом веке. Но, вероятно, этот регион обладает каким-то особым "денежным магнитом", поскольку уже в середине 20 века он стал "офшорным". Ведь что такое офшор? Тот же остров сокровищ, где делались/хранились большие деньги. А названия все такие знакомые, еще с 18-ого века: Панама и Белиз, острова Теркс и Кайкос, Багамы, Доминика, Сент-Киттс и Невис, Британские Виргинские острова, Сент-Винсент и Гренадины… Просто раньше деньги здесь назывались луидоры и пиастры, а сейчас — доллары и евро. Но все равно их притягивают эти волшебные райские острова ("Луидоров и пиастров звон…" ).

Сейчас заканчивается вторая часть великолепной истории "островов сокровищ".

Имплементация плана BEPS, автоматический обмен информацией, введение в законодательство норм о КИК (контролируемых иностранных компаниях). Все это делает "офшорный бизнес" на островах сокровищ — экономически неэффективным и опасным.

В прошлой статье я писала о новых рисках и обязанностях владельцев КИК. Их много, и они довольно обременительны. Безусловно, основной обязанностью бенефициара КИК является уплата дополнительных налогов. Именно для этого (пополнения казны) и вводится государственное регулирование КИК. Повышенные налоги (плюс значительные издержки на поддержание "сабстанса", минус "тайна имени бенефициара") — все это приводит к тому, что содержание КИК становится невыгодным для владельца.

И тогда встает вопрос — что с ним делать? Такой вопрос сегодня очень актуален для многих украинцев. Ведь уже с нового года — начинается "эра КИК".

Очень интересный вариант решения проблемы предложили законодатели. Речь идет о "безналоговой ликвидации КИК", описанной в пункте 170.13-1 статьи 170 ПКУ. Ниже приведу цитату, а пока хочу обратить внимание читателя на "пряник" от государства. Бенефициарам КИК предлагается ликвидировать невыгодный КИК, получив в свою личную собственность активы КИК. Полная легальность, без вопроса "откуда взялся первый миллион". И все это без уплаты налогов.

Теперь цитата:

170.13-1. Оподаткування доходів контрольованих іноземних компаній.

Не підлягають оподаткуванню:

— дивіденди, отримані платником податку в порядку, визначеному підпунктом 170.13.3 пункту 170.13 статті 170 цього Кодексу, раніше оподатковані на рівні української компанії;

— доходи у грошовій та/або натуральній формі, що не є розподілом прибутку, отримані платником податків — акціонером (учасником, партнером, пайовиком, засновником, контролюючою особою) від іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи, у тому числі при ліквідації (припиненні) такої іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи, у межах вартості грошових коштів та/або майна, раніше внесеного таким платником податку (членами його сім’ї першого та другого ступенів споріднення) і облікованого у якості капіталу іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи відповідно до міжнародних стандартів фінансового обліку;

— доходи у грошовій та/або натуральній формі, отримані при ліквідації (припиненні) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи платником податків — акціонером (учасником, партнером, пайовиком, засновником, контролюючою особою) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи…

Условий для такой ликвидации законодатель выдвинул немного. А именно:

Соблюдение сроков (ликвидация должна завершиться до конца 2021 года, в некоторых случаях для отдельной ликвидации сроки продлеваются; также возможно принятие нового закона, когда сроки всех БНЛ будут сдвинуты еще на год); Контролер/бенефициар подает (одновременно с налоговой декларацией) заявление об освобождении таких доходов от налогообложения; Контролер/бенефициар прилагает к такому заявлению описание полученных в результате ликвидации активов, документально подтверждает стоимость таких активов; Вероятно, нужно будет предоставить и финансовую отчетность КИК на дату принятия решения о разделе имущества КИК (требуется ведь подтвердить стоимость полученных активов "в соответствии с финансовой отчетностью, составленной по МСФО).

Казалось бы, все очень просто. Но не спешите с выводами. Ликвидация компании (классическая, а не "Облегченный страйк-офф") — довольно сложное, длительное и дорогостоящее мероприятие. Здесь много "подводных камней". Одно неосторожное движение — и попадешь на рифы.

Просто маленький пример, который я всегда привожу. Была открыта компания на одном из карибских "островов сокровищ". В юридических документах говорится, что сформирован уставный капитал — $1000. Но счет в банке никогда не открывался. Элементарный вопрос: куда вносились деньги? Даже такая маленькая проблемка может сильно навредить процедуре безналоговой ликвидации. Как минимум, сильно ее затянуть. А таких, с первого взгляда, неочевидных проблем может быть много. Поэтому — не откладывайте решение вопроса. Думайте!