Взгляд под другим углом: что такое патентный ландшафт и для чего он нужен бизнесу?

В корпоративном менеджменте есть такое понятие — helicopter view. Оно означает — подняться вверх над проблемой или задачей, чтобы посмотреть на нее под другим углом, чтобы увидеть целостную картину. Например, чтобы выбрать путь развития компании или определиться, на какие рынки идти со своим продуктом — будь то электронный документооборот или массажер для спины.

Конечно, можно идти методом проб, полагаясь на опыт и маркетологов. Скажем, можно сделать небольшие партии продукции, адаптированные под разные рынки и стучаться во все двери. Где-то и откроют. Но когда откроют? Ведь время — ценный ресурс, а адаптация, производство, коммуникация с потенциальными клиентами — это затраты.

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В производственном бизнесе, в частности в FMCG, агросекторе, фармацевтике, энергетике, IT и многих других сферах, один из вариантов helicopter view — патентный ландшафт. Он подразумевает особый вид поиск патентной информации и аналитики, который дает представление о ситуации на рынке в определенной сфере технологий. В глобальном или региональном масштабе.

Так, например, "ландшафтное" исследование покажет основных конкурентов технологии. Часто даже тех, которых еще нет на рынке. Дело в том, что от "сырого решения" до реализации и вывода продукта на рынок проходит два-три года, иногда даже пять лет. А исследование охватывает не только выданные патенты, но и опубликованные заявки на патенты. Значит — показывает и те решения, которые могут появиться на рынке только через пару лет.

Представим ситуацию. Вы — украинская компания, которая разрабатывает платежный сервис и намерена штурмовать западные рынки. Но исследование показало, что способ учета взаиморасчетов с применением блокчейна, над которым работаете, уже запатентован другой компанией. Вместе с тем, показало новые технологические аспекты и натолкнуло на новое решение, которое уже через несколько месяцев можно успешно вывести на рынок.

Исследование также покажет, основные сделки с патентами и патентными заявками. Ведь деньги есть там, где продают технологии. Более того, можно увидеть те патенты, которые признаны в судебном порядке недействительными — иски о нарушении патентных прав показывают реальный коммерческий интерес к той или иной технологии и где наибольшая активность рынка.

Например, в начале года Верховный Суд США поставил точку в патентном споре между корпорациями ChargePoint и SemaConnect. Изначально ChargePoint заявила о нарушении четырех патентов на сетевую зарядку электромобилей, по сути заявив об уникальном праве на концепцию подключенных к интернету зарядных устройств для электромобилей, позволяющую водителям заранее определять местонахождение зарядок. Отклонив ходатайство ChargePoint, суд фактически предоставил всем компаниям по зарядке электромобилей право разрабатывать и производить интеллектуальные сетевые зарядные станции и конкурировать в условиях свободного рынка.

Помимо информации о лидерах и аутсайдерах рынка, тенденциях патентования в отрасли, исследование помогает выявить "белые пятна" в патентовании — направления, не покрытые деятельностью конкурентов. Или же "красные пятна" — направления, куда направляют конкуренты свои усилия. И, принимая во внимание среди прочего эту информацию, принять правильное решение, во что "вкладываться" и куда двигаться далее.

Еще недавно бизнес, чтобы осмотреться по сторонам, пообщаться с потенциальными клиентами и посмотреть на конкурентов, ехал на международные выставки, на RoadShow в США, Китай, Германию, ОАЭ. Но теперь времена изменились.

Одна из стандартных визуализаций патентного ландшафта — карты и аналитика по регионам и странам. Помимо сбора и анализа цифры (количество выданных патентов, количество исков, сделок) применительно к карте местности, то есть определенной стране, определенном регионе или на глобальном уровне, пищей для размышлений станет анализ не только собственников технологий, а и их изобретателей. Возможно, сейчас самое время инвестировать в наем или сотрудничество с гениальным изобретателем, который именно в этот момент находится в поиске партнеров?

Сегодня информации так много, что бизнес не успевает ее обрабатывать. Она устаревает как никогда быстро, потому важно фокусироваться именно на ключевой. Занимаясь патентным ландшафтом, важно создавать так называемый watch list — список "свежих" заявок и патентов. По заявкам — анализировать действия патентного ведомства (отказы, запросы, решения), а также реакцию заявителя и даже третьих лиц (кто и на каких основаниях подает оппозиции). Конечно, желательно потом эту информацию синхронизировать с рынком — анонсировал ли конкурент о новой технологии или пока выжидает.

В комплексе с маркетинговыми исследованиями это позволит понять, какие коррективы необходимо внести в собственную стратегию развития бизнеса, какие риски минимизировать и какие возможности использовать.