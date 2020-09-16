Бізнес чекає вигідних умов приєднання до електромереж

Процедура приєднання має значний вплив на міжнародний рейтинг ведення бізнесу Doing Business, котрий складає WorldBank на щорічній основі. Цей рейтинг відображує легкість ведення бізнесу в країні та є орієнтиром для міжнародних інвесторів і бізнесменів.

Зараз наша країна знаходиться на 64 позиції. Україну випереджає Кенія (56 місце), Косово (57 місце) та Індія (63 позиція).

Рейтинг враховує такі показники як доступ до кредитів, міжнародна торгівля, реєстрація майна та приєднання до електромереж. Саме приєднання до електромереж є одним із найбільш проблемних питань, оскільки покращення в цьому напрямку відбуваються надзвичайно повільно.

Процедура приєднання до електромереж має два проблемних питання: висока вартість для бізнесу та тривалий час підключення. Довга процедура погоджень в державних органах місцевої влади, земельному кадастрі, державному архітектурному бюро, збір великої кількості документів та необхідність багаторазових візитів до оператора системи розподілу розтягує підключення подекуди до кількох років. Відомі випадки, коли бізнесмени підключали великі промислові об'єкти 3 роки, більшість часу витрачаючи на збір документів та отримання дозволів.

Тож відхід від старої бюрократизованої системи, перехід до світових практик документообігу та надання дозволів буде позитивним сигналом готовності країни підвищувати інвестиційну привабливіть країни. Однак, є і інша проблема — є висока вартість приєднання до електричних мереж.

Так, кожен бізнес-клієнт при підключенні сплачує окремо тариф НКРЕКП на приєднання потужності та вартість лінійної складової — мереж, які необхідно прокласти до об'єкта. Варто зауважити, що тариф на нестандартне приєднання різний в кожному регіоні. Зокрема, в Дніпрі він складає 1,23 тисяч грн /кВт, у Києві 1,6 тисяч грн/кВт. А через поганий стан енергетичної інфраструктури клієнту, що підключається іноді необхідно протягувати сотні метрів мереж, щоб отримати потужність згідно з проєкту.

Для прикладу, вартість приєднання торгового центру в Києві складає 3,2 млн грн. Більше мільйона з цієї суми складає тариф на потужність, а близько 2 млн — вартість лінійної складової.

Одним з варіантів вирішення питання зниження вартості приєднання є можливість зниження за рахунок тарифу на потужність і, як однією з пропозицій, це може бути зроблено шляхом закладення коштів на модернізацію і посилення підстанцій в інвестиційні програми операторів системи розподілу, що дозволить зняти фінансове навантаження зі споживача.

Для того, щоб реалізувати цей план, необхідно забезпечити достатній об'єм інвестицій в модернізацію електрообладнання активів операторів системи розподілу. А НКРЕКП, зі свого боку, повинна переглянути ставку повернення інвестицій в існуючі активи ОСР та підвищити її з 3% до щонайменше 6%.

Це дозволить знизити тариф на нестандартні приєднання до 46% в середньому по країні. Для розуміння, до прикладу, підключення в Дніпрі коштуватме не 1,23 тисяч грн /кВт, а 0,66 тисяч грн/кВт.

Європейська Бізнес Асоціація підтримує розумний підхід до встановлення вартості приєднання до електромереж. Бізнес закликає НКРЕКП посприяти здешевленню вартості приєднань, що, в тому числі, сприятиме і підвищенню країни в рейтингу Doing Business, а, крім того, переглянути параметри стимулюючого регулювання.