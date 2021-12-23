Что делать, если команда топчется на месте, а руководители конфликтуют

Психолог или бизнес-коуч нужен не всегда. В каких случаях его помощь действительно будет полезна компании и ее СЕО?

Почему у нас много стереотипов о психологии

Украина до сих пор во многих аспектах живет опытом и установками Советского Союза. Тогда психология в широких массах не была признана и не уважалась как наука. И до сих пор людям кажется, что если человек обращается к психологу, то у него что-то "не так в голове". Им проще поговорить с друзьями или родственниками, чем обратиться к психологу за профессиональной помощью.

Но законы психологии такие же, как законы математики, физики или химии. Мы же помним о законе притяжения и не будем кидать вверх камень, так как знаем, что он упадет нам на голову. У законов психологии тоже есть свои последствия. Проявляются они не сразу, а через какое-то время. Но бывают очень серьезными и трудно корректируемыми.

Например, однажды ребенок что-то натворил, и отец сказал ему: "Я тебя накажу, если ты еще раз сделаешь это". Ребенок совершает тот же поступок, и отец повторяет: "Я же говорил, я тебя накажу!", но даже не проводит воспитательную беседу. Казалось бы, это хорошо – он прощает ребенка. Но ребенок понимает “фишку” и становится манипулятором. В подростковый период его начинает “нести”, родители не знают, как с этим быть. Но исправить ситуацию уже сложно, потому что, когда сыну было пять, отец, не зная, как работают законы психологии, показал возможный паттерн поведения для него.

Точно так же все работает в бизнесе. Например, вы спросили у условной Алисы мнение по поводу какого-то рабочего процесса. Вам оно показалось неактуальным и смешным, и вы сказали: "Да это же ерунда, так это не работает", не объяснив деталей. Позже вы спрашиваете у Алисы ее мнение еще раз, и она просто отвечает: "Я не знаю". А потом вы задаете вопрос: "Где взять инициативных сотрудников?". Нигде. Ведь вы их сами психологически убили.

В чем психолог или коуч помогает бизнесу?

Психолог помогает правильно выбрать сотрудников. Команды должны создаваться для достижения результатов, поэтому нужно четко понимать, какого человека бизнес видит у себя в команде. Это касается темперамента, характера, привычек, ценностей, установок и так далее. На собеседование все приходят подготовленные, и именно психолог может "расшатать" человека во время разговора, чтобы он вышел из подготовленной роли.

При формировании команд, если в них присутствует открытый или скрытый конфликт . Если команда "топчется на месте" и не может сделать рывок. А также при вовлечении людей в сложный проект, где нужно выложиться на 300%. Коуч знает инструменты командного влияния.

Психолог учит правильно настраивать командную мотивацию. В бизнесе нередко есть установка: "все пришли сюда работать, а не играться в песочнице". Так компания пытается отделить эмоции от профессионализма. Это в корне неправильно. Внутреннее состояние человека сильно влияет на его продуктивность на работе.

Психолог и коуч Владимир Жерновой

Актуальность этой темы подтверждают реальные кейсы. Один из таких примеров: на предприятии в команде руководителей образовался конфликт из-за разного взгляда на стратегию развития. После проведенной диагностики скрытой причиной конфликта оказались борьба за власть, значимость и влияние на остальных сотрудников компании. Из-за этого заметно ухудшилась эффективность работы команды.

Как разрешили ситуацию?

Провели несколько тренингов "эффективная команда + неконфликтная коммуникация".

Провели медиацию (практика примирения в конфликте) между ключевыми участниками конфликта, а также индивидуальные коуч-сессии.

Выработали план развития команды и продумали новую стратегию управленческих решений.

Таким образом разрешили конфликт, и компания смогла выйти на свой привычный уровень эффективности.

Еще один пример: руководителю предприятия необходимо было серьезно сократить штат. Это сложный процесс, ведь нужно выбрать, кого оставить, подобрать правильные слова для тех, кого предстоит уволить, поговорить с теми, кто остается. Это огромный стресс как для руководителя, так и для всего коллектива.

Зачем в этом случае нужен психолог? Чтобы не допустить "восстания" команды, снять с руководителя чувство вины руководителя и предотвратить возможные конфликты. А также он поможет разобраться, как с меньшим количеством людей оставаться эффективным на рынке. Вместе с руководителем мы написали план действий и нашли ответы на все вопросы, что дало новый толчок развитию компании.

Безусловно, бизнес-коуч либо психолог нужен не всегда. Если вы уже приняли решение и уверены в нем на 100%, то психолог/коуч вам не нужен.

Консультации психолога или коуча окажутся полезными, если:

Компания развивается, открывает новый вектор и может не увидеть возможные риски. Коуч помогает расширить диапазон зрения команды, чтобы посмотреть на процесс по-другому.

Руководитель принимает сложные решения: сокращение штата, закрытие бизнеса, филиала. Все, что связано с эмоциями, всегда сложно проходить, особенно болезненны увольнения. И много руководителей не справляются с этим, что потом выливается в психосоматику, болезни и зависимости.

Существуют страхи и сомнения в процессе личного или карьерного роста.