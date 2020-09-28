Добросовестная конкуренция: тернистый путь энергетических напитков в мире и Украине

В украинском законодательстве не существует определения термина "Энергетический напиток". Обычно к этой категории относят безалкогольные напитки, которые содержат стимулирующие вещества, главное из которых — кофеин. Действуют они как "экстренное топливо" для мозга и тела, стимулируя расходование накопленной ранее энергии.

В силу недостаточной информированности потребителей и законодателей, производителям энергетиков в мире и Украине приходится активнее использовать принципы добросовестной конкуренции, демонстрируя безопасность и качество своей продукции.

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Кока, кола, кофеин

Многие сладкие газировки, которые мы сегодня называем soft drinks (например, Pepsi и Coca-Cola), изначально позиционировались как бодрящие напитки. Coca-Cola даже вынесла в название два основных ингредиента оригинальной формулы: листья коки и орехи кола. Правда, состав пришлось существенно переработать после того, как в начале 1900-х употребление кокаина в пищевой промышленности США было запрещено. В Германии же в 2009 году запретили Red Bull Cola: в напитке, якобы, нашли кокаин. На самом деле никакого кокаина там не было и нет, а тест был ошибочный.

Запретный плод сладок, это всем известно. Если нельзя использовать запрещенный наркотик, который, как говорят, дает небывалую бодрость и энергию, то почему бы не использовать его название? Трудно в это поверить, но энергетик под названием Cocaine не только существует, но и его производитель, компания Redux Beverages, за короткое время увеличила доход в разы. Никакого кокаина в напитке нет, зато он содержит больше кофеина. Компания говорит о небывало мощном эффекте своего продукта, сравнимом с дозой нелегального белого порошка, но начисто отрицает то, что название продвигает идею полезности настоящего кокаина. Каким бы сомнительным ни казался этот маркетинговый ход с этической стороны, с юридической точки зрения никаких нарушений не обнаружилось. Несмотря на призывы общественных организаций и публичных персон сменить название напитка, компания продает Cocaine и поныне.

Основной "ускоритель" в энергетиках — кофеин. Большинство претензий со стороны общественности и регуляторных органов, имеющихся к энергетикам — это опасность передозировки кофеином. Трагический случай, произошедший с ирландским атлетом в 2000 году — когда после трех банок энергетика, выпитых одна за другой, он умер прямо на баскетбольной площадке — поднял новую волну ограничений на продажу энергетиков, в частности, во Франции. Однако в 2004 году Европейским судом было признано, что запреты и ограничения продажи энергетических напитков — противозаконны, поскольку противоречат принципам свободного обращения товаров на рынке ЕС и не имеют научных оснований.

Что не опасно, то не запрещено

В 2009 и 2015 годах по инициативе Европейской комиссии Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) провело научные исследования и опубликовало научные выводы о безопасности компонентов безалкогольных энергетических напитков. В соответствующих докладах приведены такие выводы:

- Ежедневные дозы кофеина в расчете 400 мг для взрослых и 3 мг на кг массы тела для подростков не вызывают опасений касательно безопасности.

- Регулярное потребление кофеина в дозе до 200 мг в день беременными и кормящими женщинами не вызывает опасений относительно безопасности плода.

- Разовые дозы кофеина вплоть до 200 мг (около 3 мг на кг массы тела для взрослого весом 70 кг) не вызывают опасений по безопасности. Поступление такого же количества допустимо при потреблении менее чем за 2 часа до интенсивной физической нагрузки при нормальных условиях окружающей среды.

- Другие компоненты энергетических напитков в типичных для них концентрациях (около 300-320, 4000 и 2400 мг/л кофеина, таурина и D-глюкуронил-γ-лактона соответственно), а также алкоголь в дозах вплоть до 0,65 г на кг массы тела не влияют на безопасность при поступлении разовых доз кофеина (до 200 мг).

В результате судебных перипетий и рассмотрения научных выводов, Европейский суд утвердил следующий принцип: каждая страна может принимать меры в рамках собственного законодательства, если возникает озабоченность относительно влияния на общественное здоровье, имеющая под собой научную основу. Если наукой не доказана вредность продукта, нельзя запрещать и ограничивать его продажу, иначе это проявление недобросовестной конкуренции.

Тем не менее, защищая принципы добросовестной конкуренции в судах, производители энергетических напитков пришли к выводу, что объективное информирование потребителей и формирование культуры потребления энергетиков — это их, производителей, первоочередная задача и ответственность. Чем безопаснее будет потребляться продукт, тем меньше будет проблем, тем более довольными останутся потребители, тем охотнее его будут покупать.

Кампании социальной ответственности

Производители энергетиков активно привлекают к промоции своих напитков звезд спорта и выступают спонсорами соревнований по гонкам, мотокроссу, сноубордингу и другим видам спорта, где важны концентрация и скорость. Спорт — это не только энергия, а и здоровье. А здоровье — это разумное отношение к своему организму, разумное потребление любых продуктов, в том числе и стимулирующих напитков.

По данным исследовательских компаний от 2016 года, Украина находится среди стран с наименьшим уровнем потребления энергетиков в Европе. В среднем украинцы выпивают всего около двух литров таких напитков в год. Чая, кофе и других кофеинсодержащих продуктов у нас употребляют значительно больше. Однако рынок энергетических напитков растет, поэтому растет и необходимость корректного информирования потребителей и законодателей. Первым энергетиком в Украине стал Burn от Coca-Cola, появившийся на полках магазинов в 2002 году, а в 2005 году вышел на рынок первый украинский энергетик — это был NON STOP от ГК "Новые Продукты".

В 2014 году, приняв во внимание опыт развития сегмента за рубежом, крупнейшие производители и дистрибьюторы энергетических и слабоалкогольных напитков в Украине выступили с социальной инициативой "Споживай Розумно". Информационные кампании этого проекта направлены на то, чтобы снизить риск нерационального потребления энергетических напитков, в том числе — нецелевыми группами потребителей. За годы работы в активе социальной инициативы — плодотворное сотрудничество с социологами и педагогами, разработка методических материалов, создание YouTube-канала и страниц с информационными материалами в соцсетях.

Примечательно, что "Споживай Розумно" настаивает на том, чтобы избегать употребления энергетиков банка за банкой, и призывает следить за тем, сколько, например, вы употребили кофеина вместе с другими продуктами.

Этика и этикетка

Сегодня ответственные предприниматели считают, что принципы этического производства — не пустой звук. В одном из исследований бизнес-школы при Енчепингском университете в Швеции говорится о том, что этичность бизнеса напрямую связана с лояльностью клиентов. Поэтому вопрос этики в отношениях "производитель-продукт-потребитель" — это и об общественном благе, и о прибыли.

В США, например, нет законодательно закрепленного требования к производителям как-то особенно подчеркивать количество кофеина на маркировке, — достаточно указать его в перечне ингредиентов. Тем не менее, в большинстве развитых стран на этикетках энергетических напитков должно быть указано не только его количество, но и суточная норма, а также предупреждение о том, что напиток не рекомендуется детям, беременным женщинам и кормящим матерям.

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Еще в 2012 году Государственный комитет Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики установил требование наносить на маркировку такую надпись. Именно производители энергетических напитков предложили внести данное требование о маркировке в "Технический регламент о правилах маркировки пищевых продуктов". А в 2019 году норма о необходимости предупреждения потребителей относительно высокого содержании кофеина в напитках и нецелесообразности их потребления беременными женщинами и женщинами в период лактации была записана и в Законе Украины "Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов". Что примечательно, данное требование полностью соответствует нормам Регламента Европейского Союза № 1169 от 2011 года.

Европейское законодательство было принято во внимание и Главным научно-экспертным управлением при анализе зарегистрированного в ВРУ законопроекта №10117 от 01/03/2019 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно содействия здоровому образу жизни детей и подростков", предлагавшего жестко ограничить продажу энергетиков. В итоге законопроект был отозван.

Тем не менее, производители энергетических напитков в Украине прилагают все усилия, чтобы результаты научных исследований о действии тех или иных ингредиентов и продуктов обсуждались не только исключительно в узких кругах, а также заботятся о формировании культуры умеренного потребления их продукции.